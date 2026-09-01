¿Stephen Kalyn novio de Sydney Sweeney? Esta es la película que protagonizarán juntos

Stephen Kalyn se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en su carrera como actor, mientras se encuentra en la filmación de la segunda temporada de Off Campus, donde interpreta a Dean Di Laurentis, ya tiene nuevos proyectos en puerta.

El pasado 31 de agosto, Lionsgate confirmó la incorporación de Stephen a la esperada secuela del exitoso thriller ‘La empleada’, protagonizado por Sydney Sweeney y Kirsten Dunst.

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Stephen Kalyn se incorpora al cast de la secuela de La Empleada con Sydney Sweeney

La noticia la dieron a conocer la productora y el actor con una publicación conjunta en sus respectivos perfiles de Instagram: “Bienvenido a casa, Brock”, se lee en el pie de foto que acompaña la publicación. “Stephen Kalyn se une al reparto de La Empleada que llega a los cines el 17 de diciembre de 2027”.

El actor interpretará a Brock, un apuesto abogado que comienza a salir con Millie Calloway, el personaje de Sydney, mientras ella intenta reconstruir su vida normal, tras los hechos ocurridos en la casa de Nina Winchester, personaje que fue interpretado por Amanda Seyfried.

El elenco también incluye a Brittany Snow como Marybeth, Michele Morrone como Enzo, quien retomará su papel de la primera película, y Paul Anthony Kelly como Douglas Garrick, mientras que Kirsten Dunst se incorporó al proyecto en marzo.

¿De qué trata la secuela de La Empleada?

La Empleada está basada en la novela homónima de Freida McFadden, secuela del libro que inspiró la película de 2025 protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

La primera cinta fue un éxito de taquilla, con más de 126 millones de dólares recaudados en Norteamérica y 400 millones a nivel mundial, lo que llevó a Lionsgate a confirmar una segunda entrega con Sweeney y Michele Morrone.

McFadden también publicó una tercera novela, La criada está vigilando, en 2024, mientras que Seyfried ha expresado su interés en regresar a la franquicia con algún cameo: “Casi garantizo que voy a hacer algún pequeño cameo en ella”, dijo la actriz. “Voy a saltar de una vez más a eso”.