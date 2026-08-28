¿Qué pasó entre Belmont Cameli y Ella Bright? El actor borró sus fotos de Instagram

Los fans de Off Campus han convertido a Belmont Camelli y a Ella Bright en una de las parejas consentidas de Hollywood, los actores interpretan a Garrett Graham y Hannah Wells en la adaptación de las novelas de Elle Kennedy.

Recientemente, el actor comenzó a hacer una limpieza en su perfil de Instagram, pero lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue que varias de las publicaciones eliminadas estaban relacionadas con Off Campus y, en particular, con su compañera Ella Bright, un detalle que no pasó desapercibido y rápidamente desató especulaciones sobre las razones detrás de su decisión.

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Belmont Camelli elimina fotos de Ella Bright de Instagram

De acuerdo con el medio Just Jared, Belmont eliminó o archivó varias publicaciones de la gira promocional de Off Campus, incluyendo fotografías junto a Ella en programas como The Today Show y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, así como su portada conjunta para PopSugar y algunas imágenes de la premiere en Brasil.

Los fans rápidamente notaron la ausencia de estas fotos porque gran parte de la primera temporada de Off Campus se promocionó con ambos actores juntos, y aunque la limpieza de Instagram despertó sospechas, todavía no hay razones para asumir que existe un conflicto entre ellos.

¿Qué está pasando entre Belmont Cameli y Ella Bright?

Ella Bright todavía aparece en el Instagram de Belmont Cameli, tanto en publicaciones como en Reels relacionados con Off Campus. Por ello, más que un intento por eliminar todo rastro de su coprotagonista, la limpieza parece responder a una reorganización de su perfil, ahora más enfocado en contenido personal que en material promocional.

Sin embargo, los fans no descartan la posibilidad de que esta limpieza, esté relacionada con su novia Raina Morris, quien ha tenido que sufrir el constante acoso de los fans de la serie y la pareja en la ficción de su novio.

“Si eres fan de mi novio: ¡Yay! Por favor, deja de enviar mensajes a mis familiares. Están tan confundidos”, publicó la novia de Belmont en sus historias de Instagram. “¡Escríbelo en tu diario y luego sal a dar un paseo! te quiero”.

La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales Instagram/@belmontcameli

Por otra parte, Ella y Belmont han hablado públicamente de la estrecha amistad que mantienen, ella ha descrito al actor como uno de sus mejores amigos y prácticamente como un hermano, mientras que ambos contaron que se hicieron amigos desde las pruebas de química de Off Campus.

Su convivencia durante largas jornadas de rodaje fortaleció aún más su vínculo, por lo que, hasta ahora, no hay indicios de un conflicto entre ellos.