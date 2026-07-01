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La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales

Raina Morris, novia de Belmont Cameli, se ha convertido en blanco de críticas por su apariencia física y constantes comparaciones con Ella Bright.

Julio 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales

La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales

Instagram/@belmontcameli

Tras conquistar a miles de fans con su papel de Garret Graham en Off Campus, Belmont Cameli se convirtió en uno de los galanes del momento; sin embargo, su repentina fama también ha afectado a su novia, Raina Morris, quien ha recibido fuertes críticas en redes sociales.

En las últimas semanas, Raina ha que enfrentar una ola de acoso y comentarios negativos en redes sociales por parte de algunos seguidores de la serie, quienes se burlan de su apariencia física y la comparan constantemente con Ella Bright, abriendo el debate sobre los límites que se deben tener entre la ficción y la vida real.

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Raina Morris, novia de Belmont Cameli, responde al acoso que ha recibido en redes sociales

El acoso hacia Morris comenzó cuando la química entre Belmont y Ella en la serie conquistó a millones de fans, quienes comenzaron a especular sobre un romance fuera de la pantalla, lo que derivó en las críticas y el terrible acoso hacia su novia en la vida real.

Los rumores crecieron cuando Raina dejó de seguir temporalmente a Ella en Instagram, desatando rumores de una supuesta rivalidad, aunque después aclaró que fue un malentendido y aseguró que ambas mantienen una buena relación, versión que la actriz también confirmó.

La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales

La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales

Instagram/@belmontcameli

Poco a poco, algunos fans defendieron a Raina, asegurando que muchos de los comentarios que recibió eran inapropiados y hasta racistas, por lo que Prime Video también tuvo que poner un alto con un contundente mensaje:

La comunidad Off Campus se construye sobre un amor compartido por la narración de historias y sobre el respeto por las personas reales que les dan vida”, decía el comunicado del 11 de junio compartido en las redes sociales del programa. “Pedimos a todos en este espacio que muestren ese respeto a nuestro elenco y a las personas en sus vidas”.

El mensaje concluía con una advertencia para los usuarios en línea, añadiendo: “Las cuentas que participen en acoso dirigido serán eliminadas de seguir nuestras cuentas”.

¿Quién es Raina Morris, la hermana de Belmont Cameli?

Raina es una talentosa y exitosa guionista de televisión, la pareja hizo oficial su relación en marzo de 2025 a través de Instagram, y se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales.

Morris, nacido el 17 de julio, creció en Portland, Oregón. Más tarde se graduó en la Northeastern University de Boston con una licenciatura en ciencias de la salud, según Crybaby Press.

Sin embargo, a mitad de la universidad, Morris se dio cuenta de que no quería dedicarse a las ciencias de la salud y decidió perseguir su sueño de convertirse en guionista de televisión.

Desde que se mudó a Los Ángeles, ha hecho precisamente eso, obteniendo créditos como guionista en series importantes como Emily in Paris y Neon de Netflix, así como Schmigadoon! de Apple TV+, según IMDb.

Morris también siente un amor por la comedia y ha pasado tiempo probando su material en escenarios de monólogos.

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