Shopping de lujo en Houston: 5 lugares para hacer las mejores compras

Seamos honestas: hay ciudades que se visitan por sus museos, otras por su gastronomía… y Houston es de las que, además de eso; te hacen volar solo por la promesa de una tarde perfecta entre tiendas increíbles. Pero no es cualquier tipo de shopping: es toda una experiencia de compra, desde marcas de lujo, pasando por boutiques independientes, hasta joyitas con prendas vintage.

La metrópolis texana tiene algo especial para cada estilo, cada presupuesto y cada antojo fashionista, un paraíso para las buscadoras de tesoros de estilo, esos que tienen el superpoder de transformar tu outfit en algo espectacular. ¿Estás lista para descubrir los cinco destinos que no puedes perderte?

1) Un universo de lujo

Comenzamos con una apuesta segura: The Galleria, un mall con más de 400 tiendas: Considerado el centro comercial más grande de Texas, es uno de los más visitados de todo Estados Unidos y no es para menos, conviven marcas de diseñador de talla internacional, como Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co. y Gucci, con restaurantes de primer nivel, hoteles de lujo y hasta una pista de hielo en el interior. Leíste bien, ¡una pista de hielo!

Lo mejor es que puedes fácilmente convertir una tarde de compras en un día completo sin salir del edificio. Ve con tiempo, lleva tu tarjeta y, lo más importante, unos zapatos ultracómodos. Hace de las compras todo un deporte competitivo.

2) Compras con mucho estilo

Si consideras ir de shopping una experiencia, mejor encamínate a River Oaks District. Tiene un look más sofisticado, pues está al aire libre. Ubicado en la zona de Uptown, combina arquitectura moderna, terrazas con ambiente y una selección muy refinada de boutiques de alta gama: Saint Laurent, Hermès, Christian Louboutin y Loro Piana, son algunas de sus firmas más exclusivas.

Para completar el tour, debes checar sus restaurantes, están dirigidos por chefs reconocidos y cuentan con lounges sofisticados hacen que la experiencia se extienda de manera muy natural a una copa de vino al atardecer. El ambiente es relajado pero glamuroso, perfecto para tomarse tiempo entre compras.

River_Oaks_Shopping_Center Visit Houston

3) Shopping con vibra propia

Montrose es el vecindario más creativo de Houston, y se nota en cada escaparate. Aquí el shopping va acompañado de galerías de arte, cafeterías con personalidad y tiendas que mezclan ropa vintage con diseño contemporáneo de manera muy orgánica. Probablemente no encuentres marcas reconocidas, pero descubrirás piezas con historia, por las que te reconocerán.

Es el tipo de zona donde entras a “solo ver” y sales con más de tres cosas que sabes que no hallarás en otro lugar. Este es el lugar para las amantes del estilo propio, las que prefieren una pieza irrepetible.

4) Los mejores hallazgos de Houston

¿Buscas algo que nadie más tenga? The Heights es tu lugar. Este vecindario histórico al noroeste del centro de Houston está lleno de boutiques independientes, tiendas vintage con hallazgos increíbles, decoración para el hogar con mucha personalidad y mercados artesanales.

El ritmo aquí es completamente diferente al de los grandes malls: caminas tranquila entre calles amplias y casonas antiguas, te tomas un café de especialidad, descubres una tienda sin nombre en la que terminas comprando la gabardina que necesitabas, el collar que no sabías que te hacía falta y el vestido de tu vida.

Houston First Corporation (Lance Childers)

5) Los infaltables en la guía

Houston es una de las ciudades más diversas del mundo y eso se traduce directamente en su oferta comercial. Chinatown y el Mahatma Gandhi District son destinos imprescindibles para quienes buscan una experiencia de compras diferente: mercados especializados, productos importados auténticos, joyería, telas, especias, artículos de belleza asiáticos y mucho más que simplemente no encontrarás en otro lugar del país.

Son zonas que también invitan a quedarse a comer —y eso, en Houston, siempre es una muy buena idea.

Un último tip: en Houston, el shopping rara vez sucede solo. Cada uno de estos distritos está rodeado de restaurantes increíbles, bares de cócteles y cafeterías que hacen muy fácil alargar el plan. Así que ve sin prisa, con hambre y con espacio en la maleta.