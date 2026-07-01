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Belmont Cameli
Actor que saltó a la fama interpretando a Garret Graham en la serie Off Campus
Entretenimiento
La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales
Raina Morris, novia de Belmont Cameli, se ha convertido en blanco de críticas por su apariencia física y constantes comparaciones con Ella Bright.
Julio 01, 2026
·
Melisa Velázquez