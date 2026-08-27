5 verdades incómodas que te revelará el eclipse lunar del 28 de agosto

El 28 de agosto podremos presenciar dos eventos astronómicas que traerán muchos cambios y energía a tu vida: la Luna Llena, conocida como Luna de Sangre, y el eclipse parcial lunar en Piscis, el cual iniciará el jueves 27 de agosto a las 7:23 p.m. y finalizará a la 1:01 a.m. del viernes 28 en México.

Al suceder en el último signo del zodiaco, los astrólogos relacionan el eclipse lunar en Piscis y la Luna Llena específicamente con el cierre de ciclos, pues marcarán un punto final para todos los signos del zodiaco, creando un antes y un después en nuestras vidas.

Eclipse lunar del 28 de agosto en Piscis: el cierre definitivo que cambiará tu vida según tu signo Getty Images

5 Verdades incómodas que te traerá el eclipse lunar del 28 de agosto

1. No intentes salvar una relación que en el fondo, sabes que ya terminó

Llevas semanas lidiando con el fin de una relación sentimental. Te niegas a aceptar que el vínculo cambió y que tanto esa persona como tú, están listos para tomar caminos diferentes. Sin embargo, el eclipse viene para abrirte los ojos y hacerte entender que nada volverá a ser como antes. Deja de justificar malentendidos y distancias y sobre todo, olvídate de aferrarte al pasado y a los buenos momentos. Deja de releer conversaciones y de tener la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Es momento de avanzar.

2. No te aferres a una versión pasada de ti misma

Puedes amar una versión de ti misma y aún así dejarla en el pasado. La evolución es necesaria y este eclipse te trae un reseteo energético que te obliga a moverte, a avanzar y darle la bienvenida a una nueva etapa. Reconoce que ya cambiaste y abraza las cosas nuevas que la vida está por traerte.

3. Estás idealizando a una persona que no le hace bien a tu vida

Muchas veces no te enamoras de una persona, sino del futuro que idealizaste con ella. En el fondo sabes que ya no existe como la recuerdas y que, lo feliz que te hizo en el pasado, ha quedado atrás. Piscis está asociado con la sensibilidad, la intuición y la imaginación. Por eso, este eclipse puede poner bajo la lupa la diferencia entre lo que realmente ocurrió y la historia que construiste alrededor de ello. Es sencillo: no extrañas a la persona, extrañas cómo te sentías a su lado.

4. A veces no debes entender las cosas, solo dejarlas ir

No te estanques en querer entender por qué una relación no funcionó, por qué te corrieron de un trabajo o por qué una amistad terminó. Hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que sencillamente suceden porque la vida te está abriendo espacio para que lleguen cosas mejores.

5. Deja de esperar señales cuando ya tienes la respuesta

No te aferres a que algo místico pase para que finalmente decidas cerrar ciclos. En el fondo, ya sabes la respuesta y lo que debes hacer para sentirte en paz contigo misma. El eclipse lunar en Piscis es un momento simbólico para dejar de buscar respuestas externas y escuchar tu intuición.

Recuerda que cerrar ciclos no siempre significa un final; a veces puede ser el inicio de algo mucho mejor.