Eclipse lunar del 28 de agosto en Piscis: el cierre definitivo que cambiará tu vida según tu signo

El 28 de agosto, el eclipse lunar en Piscis y la Luna Llena marcarán un punto final y una etapa de cierres para todos los signos del zodiaco, creando un antes y un después en nuestras vidas, pues es una especie de reset energético.

Mientras el eclipse solar en Leo del 12 de agosto abrió nuevas oportunidades y cambios, este fenómeno llegará para revelar qué situaciones, vínculos o etapas deben quedar atrás para permitir que lo nuevo pueda crecer.

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Eclipse de Luna en Piscis del 28 de agosto: ¿cuál es el cierre energético que vivirá cada signo del zodiaco?

Piscis, al ser el último signo del zodiaco, simboliza cierres, entrega, intuición y liberación emocional, por ello, el eclipse lunar podría marcar un momento en el que resulte necesario soltar relaciones, trabajos, culpas o situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Más allá de quitar algo, su energía invita a dejar de luchar contra aquello que necesita terminar y abrirse a una nueva etapa.

Aries

El cierre ocurre en tu mundo interior, pues es momento de dejar atrás culpas, preocupaciones y situaciones que han agotado tu energía, por ello, el descanso y la introspección serán fundamentales.

Tauro

Tus amistades y proyectos colectivos entran en una etapa de definición, podrías descubrir qué vínculos son auténticos y cuáles continúan únicamente por costumbre.

Géminis

La atención se dirige hacia tu carrera y reputación, una situación profesional puede llegar a su punto final y obligarte a replantear qué camino realmente quieres seguir.

Cáncer

Tus creencias, estudios y planes de futuro podrían cambiar, ya que una idea que considerabas definitiva puede perder fuerza y abrirte a una nueva perspectiva.

Eclipse de Luna en Piscis del 28 de agosto: ¿cuál es el cierre energético que vivirá cada signo del zodiaco? Getty Images

Leo

El eclipse pone el foco en los recursos compartidos, las deudas y los vínculos emocionales, se trata de un buen momento simbólico para cerrar asuntos pendientes y recuperar tu independencia.

Virgo

Las relaciones de pareja y las sociedades adquieren protagonismo en esta temporada, algo que permanecía ambiguo puede finalmente mostrarte con claridad si merece continuar o necesita llegar a su fin.

Libra

Tus rutinas y responsabilidades cotidianas estarán bajo la lupa, el eclipse puede ayudarte a reconocer qué hábitos o compromisos están consumiendo más energía de la que aportan, y que por tanto, debes liberar.

Escorpio

El amor, la creatividad y los proyectos personales toman fuerza, una historia romántica o una iniciativa que comenzó tiempo atrás podría llegar a un momento decisivo.

Sagitario

El hogar y la familia serán el escenario de importantes desenlaces, pues podrías cerrar una etapa relacionada con tu vivienda, tus raíces o una situación familiar que llevaba tiempo pendiente.

Capricornio

Una conversación pendiente podría finalmente ocurrir, el eclipse favorece el cierre de conflictos, contratos o asuntos relacionados con tu entorno cercano.

Acuario

El dinero y la autoestima serán temas centrales para ti, podrías cambiar la manera en que valoras tus capacidades y cuestionar aquello a lo que estabas dando un precio que ya no corresponde.

Piscis

Este eclipse te toca de manera especialmente personal, tu identidad, tu imagen y la forma en que quieres presentarte ante el mundo podrían experimentar una transformación profunda.