¡Luna Lovegood se casó! Así fue la mágica boda de Evanna Lynch y Denis Skinner

Evanna Lynch ha encontrado su final feliz, la actriz irlandesa que alcanzó la fama mundial al interpretar a Luna Lovegood en las películas de Harry Potter, vivió una boda mágica junto a su novio francés, Denis Skinner.

La actriz, de 35 años, y su prometido se dieron el “sí, quiero” el pasado viernes 21 de agosto, durante una ceremonia íntima y discreta, ambientada con elegantes detalles vintage y románticos.

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¿Cómo fue la boda de Evanna Lynch y Denis Skinner?

De acuerdo con la edición británica de la revista Vogue, Evanna Lynch y Denis Skinner se casaron en una ceremonia civil íntima en Islington Town Hall, en Londres, donde estuvieron acompañados por alrededor de 20 familiares y amigos cercanos.

La actriz de Harry Potter describió el enlace como “muy dulce y sencillo”, y tras la ceremonia, los recién casados se trasladaron a Wilton’s Music Hall para continuar con la recepción, íntima y discreta.

La celebración tuvo un marcado estilo personal, con música swing, cócteles personalizados y un pastel completamente vegano, un detalle muy especial para Lynch por su compromiso con la protección animal, y para su primer baile como esposos eligieron “Our House”, de Graham Nash.

Además, la fecha de la boda fue seleccionada con ayuda de una astróloga védica, quien les indicó un momento favorable para iniciar su matrimonio.

El vestido de novia de Evanna Lynch

Evanna Lynch apostó por un look vintage, romántico y elegante para su boda, con una falda encontrada por su estilista y un corsé de Moira Hughes diseñado por Ellie Sanderson, un look que reflejó el estilo único y encantador que ha caracterizado a la actriz desde su papel como Luna Lovegood.

Por otra parte, el novio, quien actualmente trabaja como jardinero, eligió un traje de pana verde de Suit Supply y zapatos de Rothy’s, fabricados con plástico reciclado.

Evanna Lynch y Denis Skinner: la historia de amor detrás de su mágica boda

La historia de amor de Evanna y Denis comenzó en 2021, cuando se conocieron en un pub de Camden, Londres, donde él trabajaba como bartender.

Evanna confesó que un amigo, que había bebido de más, le confesó a Denis que la actriz sentía atracción por él, y esta inesperada revelación hizo que Skinner le diera su número telefónico y, poco después, ambos comenzaran una relación.

En 2023 se comprometieron; sin embargo, Skinner tuvo que hacer una segunda propuesta más romántica después de que la primera ocurriera durante una intensa discusión.

La pareja mantuvo su romance lejos de los reflectores hasta llegar al altar y comenzar una nueva etapa juntos, pues Evanna siempre ha tratado de proteger su privacidad y los detalles de su vida alejados de los reflectores.