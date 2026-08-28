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Cosas que no debes de hacer este 28 de agosto tras el eclipse lunar

Aunque creas que hacer rituales durante un eclipse es la mejor opción, los seguidores de la astrología aseguran que no.

Agosto 28, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Cosas que no debes de hacer este 28 de agosto tras el eclipse lunar

Getty Images

El eclipse lunar en Piscis del 28 de agosto llega, según la astrología, con una energía asociada a los cierres de ciclo, la intuición y la liberación emocional. Es ese pequeño empujón cósmico que podría hacerte mirar de frente esas situaciones que llevabas demasiado tiempo intentando ignorar. Y quizá algunas de las respuestas que encuentres no sean precisamente las que querías escuchar:

  • No intentes salvar una relación que, en el fondo, sabes que ya terminó.
  • No te aferres a una versión pasada de ti misma.
  • Estás idealizando a una persona que quizá ya no le hace bien a tu vida.
  • A veces no necesitas entenderlo todo para poder dejarlo ir.
  • Deja de esperar señales cuando, en realidad, ya tienes la respuesta.

Piscis es el último signo del zodiaco y, dentro de la astrología, se relaciona simbólicamente con los cierres, la entrega, la intuición y la liberación emocional. Por eso, este eclipse puede interpretarse como un momento para soltar relaciones, trabajos, culpas o situaciones que ya cumplieron su ciclo.

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Equidad
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Cosas que no debes de hacer este 28 de agosto tras el eclipse lunar

Aunque existen muchas creencias alrededor de los eclipses y algunas corrientes de astrología los consideran momentos especialmente poderosos para realizar rituales o manifestaciones, otras recomiendan precisamente lo contrario: hacer una pausa y observar antes de actuar. Si quieres seguir esta tradición astrológica, estas son algunas cosas que podrías evitar durante este eclipse:

No te obsesiones con las señales

Deja de buscar respuestas en cada coincidencia, número repetido o historia que aparece en Instagram. Si llevas días intentando encontrar una señal que te diga qué hacer, quizá la respuesta que buscas ya está en tu cabeza. Esta vez, en lugar de perseguir señales, escucha lo que realmente estás sintiendo.

No hagas rituales para atraer

Dentro de algunas tradiciones astrológicas se recomienda no realizar rituales de manifestación durante un eclipse, ya que se considera un periodo de energía intensa y de cambios. Más que intentar atraer algo nuevo a toda costa, puedes aprovechar este momento para preguntarte qué necesitas dejar atrás.

No tomes decisiones impulsivas

Los eclipses suelen interpretarse en astrología como momentos de introspección y transformación. Por eso, si hoy sientes unas ganas repentinas de terminar una relación, renunciar a tu trabajo o escribirle a tu ex después de seis meses, quizá sea mejor esperar. Sentir algo intensamente no significa que tengas que actuar inmediatamente.

No quieras entenderlo todo hoy

Quizá quieras encontrar una explicación para cada cosa que te ha sucedido, entender por qué alguien se fue o descubrir qué significa exactamente lo que estás sintiendo. Pero no todas las respuestas llegan en el momento en que las buscamos. A veces necesitas distancia antes de poder ver una situación con claridad.

No dejes que la ansiedad se apodere de ti

Si durante estos días sientes el impulso de buscar a alguien de tu pasado, revisar sus redes, releer conversaciones o intentar resolver de golpe aquello que lleva meses quitándote la paz, respira. El eclipse puede ser un buen pretexto simbólico para hacer una pausa, pero no necesitas resolver toda tu vida en una sola noche.

Y quizá esa sea la verdadera lección de este eclipse: no todo lo que termina necesita una explicación y no todo lo que extrañas necesita regresar.

Eclipse lunar del 28 de agosto en Piscis: el cierre definitivo que cambiará tu vida según tu signo

Eclipse lunar del 28 de agosto en Piscis: el cierre definitivo que cambiará tu vida según tu signo

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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