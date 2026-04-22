¿Harry Styles se comprometió con Zoë Kravitz? Así es el impresionante anillo que desató los rumores

Aunque no llevan ni un año de relación, todo indica que Harry Styles y Zoë Kravitz están más conectados que nunca, pues todo indica que la pareja parece haber encontrado algo sólido y especial, al punto de decidir dar el siguiente paso en su historia juntos.

Los rumores de compromiso entre Zoë Kravitz y Harry Styles resurgieron luego de que ella fuera vista con un anillo en la mano izquierda en Londres, mientras se mostraban cariñosos en público, alimentando las especulaciones de una futura boda.

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¿Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos?

Las imágenes, captadas y difundidas por The Sun, muestran a Zoë de 37 años luciendo un llamativo anillo en el dedo anular de la mano izquierda, tradicionalmente asociado con los compromisos, mientras caminaba junto a Harry de 32.

Además del enorme anillo, la pareja llamó la atención por su actitud cariñosa mientras disfrutaban del paseo por las calles de Londres, un momento que se ha hecho viral por los rumores de compromiso.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles del supuesto anillo de compromiso, como su precio o confección, incluso Zoë y Harry tampoco han confirmado los rumores de un supuesto compromiso, pero los fans están convencidos de que su relación es muy seria y no dudan de una futura boda.

¿Zoë Kravitz y Harry Styles están perdidamente enamorados? Getty Images

¿Cómo ha sido la historia de amor de Zoë Kravitz y Harry Styles?

La pareja despertó rumores de romance en agosto de 2025, tras ser vista caminando junta en Roma, mientras él la acompañaba durante su gira de prensa, un mes después fueron vistos juntos en Nueva York, e incluso se dijo que se reunieron con Lenny Kravitz.

“Todos parecían haberse pasado en grande. También ha estado presentando a Harry a amigos. Esto se siente más que casual”, dijo una fuente a la revista People.

Esa misma fuente aseguró que la pareja disfruta de hacer cosas simples y tener planes sencillos que los saquen de la monotonía.

“Simplemente pasean, se reúnen con amigos y llevan una vida muy relajada. Tienen una química genial”.

Varios medios han asegurado que Zoë tiene planeado unirse a Harry para apoyarlo durante su nueva gira tanto como pueda, pues ella también tiene una agenda bastante ocupada, pero ambos tratan de disfrutar al máximo de su tiempo juntos.

“Parecen muy serios y centrados en priorizar el tiempo juntos. También parece que han creado una vida juntos que ambos disfrutan de verdad”.

Zoë estuvo comprometida con Channing Tatum, pero terminaron tras darse cuenta de que estaban en etapas distintas. Por su parte, Harry fue vinculado con Taylor Russell, relación que finalizó en 2024 después de menos de un año.