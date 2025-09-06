¿Harry Styles está perdidamente enamorado de Zoë Kravitz?

Parece que el romance de verano va más en serio de lo que se creía y esto dicen las fuentes cercanas a la pareja

Desde la primera vez que se les vio de la mano a Harry Styles y a Zoë Kravitz, los rumores en redes se desataron y muchos se preguntaban si estaban por convertirse en la pareja del año.

A lo que poco después hubo personas que le aseguraron al medio de comunicación TMZ, que solo estaban saliendo de manera informal y que no estaban planeando intentar algo más formal. Lo que entristeció (y alegró un poco) a miles de personas en redes sociales.

Pero fue poco después que una fuente cercana al cantante británico le reveló a Page Six que no se trataba de una relación casual:

“Es muy difícil tener citas siendo una celebridad... Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera nada. Pero es muy nuevo y auténtico, y simplemente la están pasando bien”.

Aunque no profundizó más en el tema, sin duda fue suficiente para ilusionar aún más a quienes aman la pareja que hacen la actriz y el exintegrante de One Direction. Quién sabe, puede que después se sumen a la tendencia de comprometerse como Zendaya y Tom Holland o Taylor Swift y Travis Kelce.