¿Harry Styles encontró el amor en Zoë Kravitz?

En el mundo de las celebridades, el amor es algo que, si toca a la puerta, se vuelve un tema de interés para millones de personas, independientemente de qué tan discreto o no lo intente llevar. Es por eso que la noticia de un posible romance entre Zoë Kravitz y Harry Styles ya desató un frenesí en redes.

Todo empezó por un video que empezó a circular, en el que se ve a Zoë tomada del brazo de Harry recorriendo las calles de Roma. Aunque el clip es breve y solo los podemos ver por detrás, sabemos que las fans podrían reconocerlos a kilómetros de distancia sin problema. Pero entonces…

Harry and Zoë Kravitz in Rome today



- August 24, 2025 pic.twitter.com/ey1bhMTP4z — HSNews (@HS_News_) August 24, 2025

¿Harry Styles y Zoë Kravitz son pareja?

Por más que nos haría mucha ilusión verlos convertirse en la nueva it couple, la verdad no hay certeza de nada. En especial porque ambos son conocidos por mantener sus relaciones lo más privadas posible. También pudo haber sido solo un encuentro entre amigos, ya que los rumores de romance para Zoë han rondado por semanas, pero con otro galán.

Ya que desde que arrancó el tour de prensa de su nueva película “Caught Stealing”, la cual protagoniza junto a Austin Butler, se ha percibido una química innegable entre los actores. Incluso se les vio compartir un momento íntimo en un bar en París.

at a bar in paris with austin butler then in rome with your arm around harry styles, zoë kravitz damn pic.twitter.com/QR8vTczZi4 — Bag chaser 🧌 (@deadbynextweek) August 25, 2025

De momento todo son rumores y teorías, pero en dado caso, si tú fueras Zoë, ¿con quién te gustaría comenzar un romance secreto, Harry Styles o Austin Butler?