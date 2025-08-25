Suscríbete
Entretenimiento

¿Harry Styles encontró el amor en Zoë Kravitz?

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son la nueva it couple?

August 25, 2025 • 
María Dávalos
Zoë-Kravitz-y-Harry-Styles-son-pareja.jpg

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son la nueva pareja del momento?

Getty Images

En el mundo de las celebridades, el amor es algo que, si toca a la puerta, se vuelve un tema de interés para millones de personas, independientemente de qué tan discreto o no lo intente llevar. Es por eso que la noticia de un posible romance entre Zoë Kravitz y Harry Styles ya desató un frenesí en redes.

Todo empezó por un video que empezó a circular, en el que se ve a Zoë tomada del brazo de Harry recorriendo las calles de Roma. Aunque el clip es breve y solo los podemos ver por detrás, sabemos que las fans podrían reconocerlos a kilómetros de distancia sin problema. Pero entonces…

¿Harry Styles y Zoë Kravitz son pareja?

Por más que nos haría mucha ilusión verlos convertirse en la nueva it couple, la verdad no hay certeza de nada. En especial porque ambos son conocidos por mantener sus relaciones lo más privadas posible. También pudo haber sido solo un encuentro entre amigos, ya que los rumores de romance para Zoë han rondado por semanas, pero con otro galán.

Ya que desde que arrancó el tour de prensa de su nueva película “Caught Stealing”, la cual protagoniza junto a Austin Butler, se ha percibido una química innegable entre los actores. Incluso se les vio compartir un momento íntimo en un bar en París.

De momento todo son rumores y teorías, pero en dado caso, si tú fueras Zoë, ¿con quién te gustaría comenzar un romance secreto, Harry Styles o Austin Butler?

Zoë Kravitz harry styles Zoë Kravitz y Harry Styles Zoë Kravitz y Harry Styles pareja austin butler
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
carrie-samantha.jpg
Entretenimiento
Test: ¿Eres más como Carrie o Samantha de Sex and the City?
August 23, 2025
 · 
María Dávalos
Jennifer-Lopez-vestido-verde-Versace-2000.jpg
Entretenimiento
El vestido de Jennifer Lopez que hizo nacer Google Imágenes
July 24, 2025
 · 
María Dávalos
Jennifer-Lopez-lista-para-el-amor.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez está lista para regresar al mundo de las citas, pero bajo sus condiciones
August 24, 2025
 · 
María Dávalos
kate-moss.jpg
Entretenimiento
Ella es quien dará vida a Kate Moss en su película biográfica
August 22, 2025
 · 
María Dávalos