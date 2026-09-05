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Paloma Cinco

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Entretenimiento
Paloma Cinco: Todo sobre la incorporación de la actriz mexicana a la temporada 4 de Ted Lasso
No te pierdas lo que nos contó Paloma Cinco en exclusiva sobre el personaje que interpreta en la nueva temporada de Ted Lasso
Septiembre 05, 2026
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Gabriela Velasco Ceja