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Enfrentados: Marfil

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Entretenimiento
Hugo Diego García revela el talento “muy mexicano” que descubrió de Ester Expósito en ‘Enfrentados: Marfil’
Ester Expósito y Hugo Diego nos cuentan todo sobre Enfrentados: Marfil: sus personajes, el boxeo, la química entre ellos y sus momentos favoritos.
Septiembre 09, 2026
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Gabriela Velasco Ceja