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Cierres kármicos
Entretenimiento
3 señales raras de que estás cerrando ciclos kármicos y comenzando una nueva línea de tiempo
Los ciclos kármicos se empiezan a cerrar, y aunque sientas que nada avanza y todo sigue igual, estas señales te dicen todo lo contrario, ¿estás lista para una nueva vida?
Septiembre 17, 2026
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Melisa Velázquez