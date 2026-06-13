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Equidad

¿Sientes que la mala suerte te persigue? Así puedes limpiar tu karma y cambiar tu energía

Si sientes que la mala suerte no te da tregua, quizá sea momento de hacer una pausa y mirar hacia adentro para limpiar tu karma y transformar la energía a tu alrededor.

Junio 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Sientes que la mala suerte te persigue? Así puedes limpiar tu karma y cambiar tu energía

¿Sientes que la mala suerte te persigue? Así puedes limpiar tu karma y cambiar tu energía

Getty Images

¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo te sale mal? Desde conflictos en el trabajo, hasta problemas en tus relaciones personales que pueden interpretarse como simples rachas de mala suerte; sin embargo, corrientes espirituales consideran que estos patrones podrían estar relacionados con el karma.

Es por esta razón que muchas personas buscan limpiar su karma, pero más que una práctica espiritual, se trata de comprender que nuestras acciones tienen consecuencias y que, al cambiar hábitos y actitudes, podemos abrir espacio para experiencias más positivas y equilibradas en el presente y el futuro.

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¿Qué es el karma y cómo te afecta?

El karma, cuyo significado original es “acción”, se basa en la idea de que todo pensamiento, palabra y acto genera consecuencias, no se trata de un castigo, sino de entender que todos nuestros patrones emocionales o conductas nos llevan a un resultado determinado.

El resentimiento, la culpa, las relaciones tóxicas o incluso el diálogo interno negativo son algunas de las cargas energéticas que, según expertos en bienestar espiritual, pueden afectar la forma en que percibimos y atraemos experiencias a nuestra vida.

Así puedes limpiar tu karma y cambiar tu energía

Así puedes limpiar tu karma y cambiar tu energía

Getty Images

¿Cómo limpiar el karma para transformar la energía?

Limpiar el karma implica reconocer esos ciclos, aprender de ellos y dejar ir aquello que ya no contribuye a nuestro crecimiento personal, no se trata de “borrar errores”, sino de actuar con mayor conciencia y propósito.

Practica el perdón

Guardar rencor puede convertirse en un peso emocional difícil de soltar, pero al perdonar, te liberas de vargas que no te sirven.

Haz el bien sin esperar nada a cambio

Pequeños actos de generosidad, como ayudar a alguien, escuchar a un amigo o colaborar con una causa solidaria, pueden contribuir a generar una energía más positiva.

Identifica tus patrones

Si ciertas situaciones parecen repetirse constantemente, puede ser útil preguntarte qué lección podrías estar ignorando. La autoconciencia es una herramienta poderosa para romper ciclos.

Ordena y limpia tus espacios

Algunas tradiciones consideran que el entorno influye directamente en el estado emocional, y al deshacerte de objetos que ya no utilizas y mantener tu hogar organizado puede generar una sensación de renovación.

qué es el karma
Melisa Velázquez
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