Aquí el top 5 de perfumes que duran hasta 24 horas, ¡no abandonarán tu piel!

Uno de los detalles que buscamos cuando compramos un perfume es que su estela tenga una duración prolongada; ¿qué mejor que oler rico todo el día? Algunas fragancias no cumplen con este punto, pero hay otras que permanecen en tu piel hasta por 24 horas, ¡te decimos cuáles son!

Estos son los perfumes que duran hasta 24 horas en la piel

AiFor Her de Narciso Rodríguez

Si quieres oler todo el día a flor del naranjo africano, osmanto,bergamota, almizcle, ámbar, vetiver, vainilla y pachulí, entonces esta fragancia está hecha para ti. Gracias a sus acordes atalcados y afrutados, este perfume creado por Christine Nagel y Francis Kurkdjian ganó dos premios: FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2004 y FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2007.

Mon Paris Intensement de Yves Saint Laurent

Ete exquisito y sofisticado perfume se lanzó en el 2020 y fue creado por Olivier Cresp, Dora Baghriche y Harry Fremont. Entre sus notas olfativas destacan frambuesa, grosellas negras, pera, naranja, bergamota, rosa de mayo, rosa de Bulgaria, peonía, datura, fresia, vainilla, pachulí, almizcle blanco, benjuí y cachemira.

“Es un perfume tierno, muy delicado y hasta inocente. La rosa es la protagonista, aunque la salida con grosellas, la pera y la frambuesa lo endulzan ligeramente”, dice una de las reseñas de esta fragancia.

Aire de Loewe

Sus acordes principales son terrosos, verdes, cítricos, aromáticos, frescos, amaderados y florales. Es un perfume nostálgico, distinguido y acogedor que te acompañará durante la mayor parte del día. Aire se lanzó en 1985 y es ideal para las mujeres libres y elegantes que no le temen a las nuevas aventuras.

Green Tea de Elizabeth Arden

Por su nombre ya te puedes dar una idea de cuáles son las notas olfativas de esta fragancia: limón, bergamota, menta, cáscara de naranja, ruibarbo, jazmín, musgo de roble, hinojo, almizcle, clavel, ámbar blanco, té verde y clavos de olor. Es ideal para ti si te gustan los aromas frescos, refrescantes y nada empalagosos.

A Drop d’Issey de Issey Miyake

Una combinación de leche de almendras, lila, anís estrellado, vainilla y cedro del Atlas te acompañarán durante la mayor parte del día. Esta fragancia es duradera, dulce y atalcada, lo mejor de todo es que tiene un toque a nueces que te causará adicción. La Nariz detrás de esta fragrancia es Ane Ayo y fue lanzada en el 2021.