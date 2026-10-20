Cosmo Fit 2026: Playa del Carmen fue el escenario de una escapada dedicada al bienestar

Entre el azul del Caribe, actividades fitness y momentos para desconectarse de la rutina, Cosmopolitan México reunió a sus invitadas en Playa del Carmen para una nueva edición de Cosmo Fit, con Paradisus La Perla como hotel anfitrión

Con playas de arena blanca, aguas turquesa y una amplia oferta gastronómica, Playa del Carmen fue el destino elegido para esta escapada. Su ubicación privilegiada en la Riviera Maya permitió combinar las actividades del evento con el ambiente relajado que caracteriza a este destino del Caribe mexicano.

Paradisus La Perla, el punto de encuentro de Cosmo Fit

El hotel Paradisus La Perla fue la sede de esta edición, ofreciendo un entorno rodeado de vegetación tropical, albercas y espacios pensados para el descanso. Durante el encuentro, las invitadas compartieron actividades enfocadas en el bienestar físico y personal, además de momentos para disfrutar del hotel y convivir fuera de su rutina cotidiana.

La edición contó con la participación de B Estudio y Casa Mila, quienes formaron parte de las colaboraciones que hicieron posible el evento.

Playa del Carmen, el destino perfecto para una escapada entre amigas

Uno de los grandes protagonistas de Cosmo Fit 2026 fue el propio destino. Playa del Carmen combina el ambiente cosmopolita de la Quinta Avenida con playas, cenotes y rincones que permiten conocer diferentes facetas del Caribe Mexicano.

A pocos minutos de su zona turística se encuentran espacios naturales como el cenote Chaak Tun, mientras que calles como la 38 ofrecen restaurantes y terrazas rodeadas de vegetación. La cercanía con otros atractivos de la Riviera Maya amplía las posibilidades para quienes buscan extender su estancia.

Esta combinación convirtió a Playa del Carmen en el escenario ideal para una edición de Cosmo Fit en la que también hubo espacio para disfrutar del destino.

Una edición para compartir y disfrutar

Cosmo Fit 2026 reunió a una comunidad de mujeres interesadas en incorporar el bienestar a su estilo de vida, sin dejar de lado el placer de viajar, conocer nuevos lugares y compartir tiempo con amigas.

Cosmopolitan México agradece al Caribe Mexicano y a Playa del Carmen por recibir esta edición, a Paradisus La Perla por ser el hotel anfitrión, así como a B Estudio y Casa Mila por sumarse al encuentro.

Entre actividades, conversaciones y momentos junto al mar, Cosmo Fit encontró en Playa del Carmen un lugar perfecto para disfrutar de unos días fuera de la ciudad y regresar con ganas de planear la próxima escapada.