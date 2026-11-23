Es común que los amigos con beneficios, aquellos que tienen relaciones sexuales, citas y una relación de amistad, no involucren sentimientos en su vínculo. Cuando se trata de tener intimidad, usualmente buscan la manera de dejar todo en el plano físico sin mezclar emociones que puedan despertar conexiones profundas. Se ven de vez en cuando, tienen una química sexual increíble, disfrutan de la compañía del otro y, en teoría, ninguno de los dos está buscando una relación formal. No hay compromisos, promesas de exclusividad ni conversaciones sobre un futuro juntos. Todo parece bastante sencillo hasta que un día le cuentas que tienes una cita con alguien más y su actitud cambia por completo.

De pronto, ese hombre que siempre te había dicho que no quería nada serio y que solo es tu “amigo” comienza a hacerte preguntas sobre con quién sales, se muestra incómodo cuando mencionas a otros hombres o incluso parece molestarse ante la posibilidad de que tengas relaciones sexuales con alguien más.

Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué siente celos si ni siquiera quiere ser tu novio?

¿Puede un hombre sentir celos de una mujer con la que solo tiene relaciones sexuales? Esto dice la psicología

Aunque solemos relacionar los celos con el enamoramiento, la psicología explica que es posible experimentar celos por alguien con quien no existe una relación sentimental, e incluso por una persona de la que no estamos enamorados debido a que se trata de una respuesta emocional que aparece cuando una persona percibe una amenaza hacia un vínculo, no necesariamente romántico. Por eso, los celos también pueden surgir en relaciones casuales, sobre todo cuando existen dudas sobre el vínculo o expectativas que no han tenido claridad.

Por ejemplo, un hombre puede sentirse cómodo manteniendo encuentros sexuales sin compromiso, pero experimentar incomodidad cuando descubre que la mujer con la que se relaciona también está conociendo a otras personas. En este caso, sus celos podrían estar relacionados con el miedo a perder una dinámica que disfruta, con una necesidad de exclusividad o con sentimientos que todavía no ha identificado.

¿Por qué un hombre siente celos si no quiere una relación contigo?

1. Porque quiere exclusividad sin tener que comprometerse

Hay hombres que disfrutan de los beneficios de una relación sin querer asumir las responsabilidades que implica un compromiso sentimental. Les gusta tener a alguien con quien compartir intimidad, recibir atención, sentirse deseados y disfrutar de encuentros sexuales, pero prefieren mantener su libertad para conocer a otras personas. Pero todo cambia cuando descubren que la mujer con la que se relacionan también desea tener esa misma libertad para vincularse con alguien más.

2. Porque ha desarrollado un vínculo emocional sin darse cuenta

No todas las relaciones casuales permanecen emocionalmente casuales. A veces, sin querer, cuando dos personas comparten encuentros íntimos de manera frecuente, comienzan a construir una conexión que va más allá de la atracción física. Las conversaciones después del sexo y los momentos de vulnerabilidad pueden fortalecer la relación sin que se den cuenta.

3. Porque le incomoda dejar de sentirse especial

Imagina que durante meses has mantenido una relación casual con un hombre que sabe que te gusta, que disfruta de tu atención y que está acostumbrado a sentir que ocupa un lugar importante en tu vida. Pero un día dejas de buscarlo con tanta frecuencia y comienzas a interesarte por alguien más. Aunque nunca haya querido formalizar la relación, podría experimentar incomodidad al descubrir que ya no recibe la misma atención y que alguien podría estar ocupando su lugar.

4. Porque está comenzando a enamorarse

Sí, esta también es una posibilidad. Aunque una relación haya comenzado como algo exclusivamente sexual, los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. Un hombre que inicialmente no buscaba compromiso puede desarrollar atracción romántica, cariño y deseos de construir algo más profundo.