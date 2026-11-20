Cuando eres diagnosticada con el virus del papiloma humano, una de las mayores preocupaciones es que el virus se fortalezca, que no lo puedas eliminar y que llegues a desarrollar cáncer u otras complicaciones.

Sin embargo, la buena noticia es que en la mayoría de los casos, el organismo logra controlar de manera natural el virus y eliminarlo del cuerpo; sin embargo, aplicar hábitos saludables puede ayudarte a mejorar tu salud, fortalecer tu sistema inmune y reducir el riesgo de complicaciones.

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¿Qué hábitos ayudan a cuidar tu salud si tienes VPH?

Estas son algunas medidas importantes que puedes incorporar a tu rutina para cuidar tu salud y dar seguimiento adecuado a la infección.

Acude a tus revisiones ginecológicas y no pospongas tus exámenes

Mantener un seguimiento médico es fundamental, el médico especialista puede recomendarte pruebas de VPH, Papanicolaou o una colposcopia para detectar posibles alteraciones celulares.

No esperes a presentar síntomas para acudir a revisión, ya que las lesiones precancerosas pueden desarrollarse sin causar molestias.

Evita fumar y exponerte al humo del tabaco

Dejar de fumar es una de las medidas que pueden favorecer tu salud. El consumo de tabaco se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino, además de que puede dificultar que el organismo controle una infección persistente por VPH.

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Mantén una alimentación equilibrada

Procura incluir frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas y grasas saludables en tus comidas, pues una alimentación variada proporciona nutrientes necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario y contribuye a mantener una buena salud general.

Realiza actividad física

Caminar, nadar, bailar, andar en bicicleta o practicar alguna actividad que disfrutes puede ayudarte a mantener una buena condición física y favorecer tu bienestar emocional, fortalece el sistema inmune y te ayuda a sentirte mejor.

Consulta si puedes recibir la vacuna contra el VPH

Aunque ya tengas una prueba positiva, vale la pena preguntar al médico si eres candidata a la vacunación. Esta no elimina una infección existente ni trata las lesiones ocasionadas por el virus, pero puede protegerte contra otros tipos de VPH que todavía no hayas adquirido.

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