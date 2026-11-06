¿Cuándo deja de ser contagiosa una persona que ha tenido verrugas genitales (VPH)?

Una de las preocupaciones más comunes después de haber recibido un diagnóstico de verrugas genitales o virus del papiloma humano, es la posibilidad de contagiar el virus a una pareja sexual.

Es por esta razón que una de las preguntas más frecuentes sobre el VPH es saber cuándo deja de ser contagiosa una persona que ha tenido verrugas genitales, y si su desaparición significa que el virus ya no está presente en el cuerpo.

Sin embargo, la respuesta no es tan fácil como quisiéramos, pues no existe un plazo exacto que garantice que una persona que ha tenido verrugas, ya no pueda transmitir el VPH aunque las lesiones hayan desaparecido.

Te podría interesar: ¿El VPH se cura solo? Esto es lo que realmente sucede con el virus en tu cuerpo

¿Qué ocurre cuando desaparecen las verrugas genitales?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el tratamiento permite eliminar las verrugas visibles, pero no necesariamente erradica el virus, por eso, una persona puede seguir teniendo VPH y transmitirlo incluso cuando ya no presenta verrugas.

Además, las lesiones pueden reaparecer, especialmente durante los primeros tres meses después del tratamiento, lo que significa que el virus sigue presente en el organismo y por lo tanto sigue siendo contagioso.

¿Qué ocurre cuando desaparecen las verrugas genitales? Getty Images

¿Cuándo se puede volver a tener relaciones sexuales si tuve VPH?

Los CDC recomiendan evitar las relaciones sexuales mientras existan verrugas genitales, y si estás recibiendo tratamiento, también es conveniente abstenerse de mantener intimidad durante ese periodo.

Cuando las lesiones hayan desaparecido, se puede hablar con un profesional de salud sobre cómo retomar la actividad sexual; sin embargo, es importante entender que la desaparición de las verrugas no garantiza que el riesgo de transmisión haya desaparecido.

Para reducir las posibilidades de contagio, se recomienda: