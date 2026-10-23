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Relaciones

¿Qué es lo primero que un hombre comienza a extrañar de una mujer cuando ella se aleja?

¿Qué es lo primero que un hombre extraña cuando una mujer se aleja? Descubre 5 cosas que pueden despertar nostalgia después de una ruptura.

Octubre 23, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué es lo primero que un hombre comienza a extrañar de una mujer cuando ella se aleja?

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Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y en las relaciones amorosas esta frase puede cobrar muchísimo sentido. Hay hombres que comienzan a valorar ciertos aspectos de una relación hasta que la persona con la que compartían su vida deja de estar presente. Y aunque no todos experimentan las rupturas de la misma manera, hay algo curioso en la forma en que puede aparecer la nostalgia.

Al principio, algunos buscan distraerse: salen más con sus amigos, se concentran en el trabajo, hacen ejercicio o llenan su agenda de actividades para no pensar demasiado en lo sucedido. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando las distracciones dejan de ocupar toda su atención, pueden comenzar a aparecer recuerdos inesperados, pensamientos sobre la relación y esa sensación de extrañar a alguien que antes formaba parte de su día a día.

Quizá llevaban meses hablando todos los días, compartían pequeños detalles de sus vidas o simplemente tenían una conexión que parecía imposible de explicar. Pero, por alguna razón, las cosas no funcionaron y decidiste alejarte. Entonces aparece una pregunta que probablemente te has hecho más de una vez: ¿qué es lo primero que extrañará de ti?

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¿Qué es lo primero que un hombre comienza a extrañar de una mujer cuando ella se aleja?

1. La atención que antes recibía sin tener que pedirla

Esto hace referencia a esa llamada nocturna para saber cómo le había ido en el trabajo, ese mensaje de buenos días o incluso un reel que a ambos les causaba gracia. A primera vista parecen gestos insignificantes, pero con el tiempo se convierten en una parte especial de la relación. Cuando esa atención desaparece, también lo hace una forma de sentirse acompañado, querido y valorado. Y es posible que sean precisamente esos pequeños detalles los que comience a extrañar cuando se dé cuenta de que ya no forman parte de su rutina.

2. La complicidad que tenían

Es posible que, más allá del ámbito romántico y de la atracción física, también te considerara su mejor amiga, su confidente o incluso parte de su familia. Podía contarte cosas que no le decía a nadie más o pasar horas hablando contigo sin aburrirse. Esa complicidad no aparece de la noche a la mañana. Se construye a través de experiencias compartidas, conversaciones, bromas privadas y recuerdos que únicamente tienen sentido para quienes los vivieron. Y aunque pueda conocer a otras personas, eso no significa que sea tan sencillo volver a encontrar exactamente el mismo tipo de conexión.

3. La versión de sí mismo que existía cuando estaba contigo

Las personas con las que compartimos nuestra vida también influyen en la manera en que nos percibimos. Algunas nos hacen sentir más seguros, otras despiertan nuestro lado más espontáneo y unas cuantas nos motivan a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Por eso, cuando una relación llega a su fin, es posible extrañar no solo a la otra persona, sino también quiénes éramos cuando estábamos con ella. Quizá no solo extrañe tus conversaciones o los momentos que compartían, sino también cómo se sentía consigo mismo cuando tú estabas cerca.

4. La seguridad de saber que siempre estarías ahí

De alguna forma, te convertiste en su red de apoyo y en una compañera incondicional. Cuando una relación se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, podemos comenzar a dar por sentada la presencia de la otra persona. No necesariamente por falta de amor, sino porque nos acostumbramos a que esté disponible prácticamente a cualquier hora. Pero cuando esa presencia desaparece y deja de existir la certeza de poder contar con ella, algunas personas comienzan a reconocer el valor emocional de lo que tenían.

5. Los pequeños hábitos que construyeron juntos

Quizá pueda distraerse mientras está trabajando, sale con sus amigos o incluso disfruta de un viaje familiar. Pero cuando regresa a la rutina, es posible que aparezcan los recuerdos inesperados y la nostalgia. Tal vez escuche una canción que solían cantar juntos, pase por su restaurante favorito o vea algo que inmediatamente le recuerde a ti. Esto sucede porque nuestra memoria establece asociaciones entre las personas y las experiencias cotidianas. Cuando alguien forma parte de nuestra rutina, su ausencia puede hacerse evidente precisamente en los momentos más comunes.

¿Por qué decimos “hacer el amor” cuando tenemos sexo?

¿Por qué decimos “hacer el amor” cuando tenemos sexo?

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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