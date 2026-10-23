Suscríbete
Síguenos en:
Relaciones

¿Por qué decimos “hacer el amor” cuando tenemos sexo? Descubre su profundo significado

“Hacer el amor”, es una expresión que esconde una historia mucho más profunda de lo que crees, pues vá más allá de sólo tener sexo.

Octubre 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué decimos “hacer el amor” cuando tenemos sexo?

¿Por qué decimos “hacer el amor” cuando tenemos sexo?

Getty Images

La expresión “hacer el amor” es una de las formas más comunes de referirnos a las relaciones sexuales, especialmente cuando existe una conexión emocional entre dos personas; sin embargo, detrás de estas tres palabras hay un significado que va más allá del contacto físico y que invita a reflexionar sobre la manera en que vivimos la intimidad, el deseo y los sentimientos.

Aunque en el lenguaje cotidiano solemos utilizar los términos tener sexo y hacer el amor como si fueran sinónimos, muchas personas encuentran una diferencia importante entre ambos.

Mientras que el primero suele asociarse con el encuentro sexual y el placer físico, el segundo evoca una experiencia en la que también intervienen el cariño, la confianza, la complicidad y el vínculo emocional.

Te podría interesar: Las 5 posiciones sexuales que la inteligencia artificial recomienda para que él se haga adicto a ti

¿Cuál es el origen de la expresión “hacer el amor”?

En otros tiempos, la frase “hacer el amor”, podía utilizarse para hablar de cortejar, conquistar o demostrar interés romántico por alguien, sin que necesariamente implicara mantener relaciones sexuales.

Con el paso de los años, su significado fue adquiriendo una connotación más íntima hasta convertirse en una manera habitual de describir un encuentro sexual en el que el amor o los sentimientos ocupan un lugar importante.

La palabra “hacer” también resulta interesante, pues sugiere una acción compartida: dos personas que construyen un momento de intimidad a través de sus cuerpos, sus emociones y la manera en que se relacionan.

Desde esta perspectiva, el amor no se limita a sentirse, sino que también puede expresarse mediante gestos, caricias, besos y otras formas de cercanía.

¿Cómo saber si un hombre disfruta hacer el amor contigo?

¿Por qué decimos “hacer el amor” cuando tenemos sexo?

Getty Images

¿Qué significa “hacer el amor”?

Más allá de su definición, hacer el amor suele representar una experiencia en la que el placer físico se combina con la conexión emocional, pues para algunas parejas, significa sentirse deseadas, queridas y aceptadas, así como compartir un espacio de confianza en el que ambas personas pueden expresar sus deseos y límites.

Esta experiencia puede incluir miradas, abrazos, palabras afectuosas y caricias que fortalecen la sensación de cercanía.

En resumen, tener sexo suele asociarse con el deseo y el placer físico, mientras que hacer el amor implica, para muchas personas, una conexión emocional que permite expresar cariño, fortalecer la complicidad y vivir la intimidad más allá de lo físico.

Te puede interesar
asi-actua-un-hombre-en-la-cama-cuando-se-esta-enamorando.jpg
Amor y Sexo
5 Cosas que hace un hombre en la cama cuando se está enamorando
¿Sospechas que tu pareja sexual podría estar enamorándose de ti? Checa estas señales y descubre si eres más que una amiga con beneficios para él
Febrero 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Amor y Sexo
30 señales que indican que definitivamente estás muy enamorada
Febrero 06, 2021
Amor y Sexo
13 hombres nos confiesan qué prendas les parecen *MÁS HOT* en la cama
Abril 24, 2020

hacer el amor
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Señales de que sólo siente atracción por ti y no amor e interés real
Relaciones
Así es como tu cuerpo te avisa que estas frente al amor de tu vida
Octubre 21, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Cómo hacer que un hombre pase de atraído a enamorado?
Relaciones
¿Por qué hay personas que nunca logran romper su conexión emocional? Esto dice la psicología
Octubre 22, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Por qué deja de gustarte alguien que antes te volvía loca y te fascinaba?
Relaciones
¿Por qué algunos hombres pierden el interés cuando sienten que ya te conquistaron? Esto pasa en su cerebro
Octubre 22, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Qué significa que alguien te escriba una carta de amor?
Relaciones
¿Qué significa que alguien te escriba una carta de amor? Descubre qué tan especial eres para esa persona
Octubre 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez