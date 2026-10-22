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Relaciones

¿Por qué algunos hombres pierden el interés cuando sienten que ya te conquistaron? Esto pasa en su cerebro

¿Te buscaba todos los días y ahora te ignora? Descubre qué sucede en el cerebro de algunos hombres cuando sienten que ya te conquistaron.

Octubre 22, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
¿Por qué algunos hombres pierden el interés cuando sienten que ya te conquistaron? Esto pasa en su cerebro

¿Por qué deja de gustarte alguien que antes te volvía loca y te fascinaba?

Getty Images

Pasa más seguido de lo que crees: le gustas a un hombre, pero él a ti no. Hace todo lo posible por conquistarte y, cuando finalmente comienzas a interesarte en él, las cosas parecen ir increíble. Sin embargo, justo cuando empiezas a enamorarte, sucede lo inesperado: él pierde el interés porque siente que ya logró conquistarte. Y es que hay hombres que al principio parecen estar completamente obsesionados con una mujer. Le escriben todos los días, buscan cualquier pretexto para acercarse a ella y planean citas increíbles con tal de llamar su atención. Pero justo cuando comienzan a ser correspondidos, todo ese interés parece desaparecer de la noche a la mañana.

Es posible que pienses que hiciste algo mal, que fuiste demasiado intensa o que simplemente dejó de gustarle tu forma de ser. Sin embargo, este comportamiento puede tener una explicación psicológica relacionada con la manera en la que nuestro cerebro procesa el deseo, la anticipación y las recompensas.

Porque sí, hay personas que parecen disfrutar mucho más la emoción de conquistar a alguien que la posibilidad de construir una relación con esa persona. Pero ¿qué sucede exactamente en su cerebro cuando sienten que finalmente consiguieron tu atención?

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¿Por qué algunos hombres pierden el interés cuando sienten que ya te conquistaron? Esto pasa en su cerebro

Hablemos de la dopamina, un neurotransmisor relacionado con los procesos de motivación, aprendizaje y recompensa. Cuando alguien comienza a conquistar a una persona que le atrae, cada mensaje, mirada o cita puede generar expectativas sobre lo que podría suceder después. Esa anticipación puede aumentar la motivación por acercarse a ella y hacer que le dedique una gran parte de su atención.

Sin embargo, cuando la conquista deja de representar un misterio y la otra persona comienza a corresponder sus sentimientos, la situación puede volverse más predecible. Como resultado, la novedad y la incertidumbre que hacían tan emocionante esa etapa pueden disminuir. Esto no significa que el cerebro deje de producir dopamina ni que la atracción desaparezca automáticamente, pero algunas personas pueden confundir la disminución de la emoción inicial con una pérdida de interés romántico.

¿Por qué algunos hombres disfrutan más conquistar que tener una relación?

Existe una gran diferencia entre desear algo y disfrutarlo una vez que lo conseguimos. La neurociencia distingue dos procesos relacionados con la recompensa: el wanting, que se refiere a la motivación por obtener algo, y el liking, relacionado con el placer que experimentamos al recibirlo.

En términos románticos, esto significa que una persona puede sentirse muy motivada por conseguir la atención de alguien sin necesariamente estar igual de interesada en mantener una relación cuando esa atención finalmente es correspondida. Por ejemplo, un hombre puede disfrutar la emoción de recibir un mensaje tuyo después de varias horas de espera, sentir satisfacción cuando aceptas una cita o emocionarse ante la posibilidad de que finalmente quieras estar con él. Pero una vez que desaparece la incertidumbre, también puede disminuir parte de la emoción que experimentaba durante la conquista.

¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro puede responder de manera diferente ante una experiencia novedosa e impredecible que ante una situación familiar, especialmente cuando existen expectativas sobre una posible recompensa.

¿Por qué la incertidumbre puede hacer que alguien te interese más?

Piénsalo: cuando sabes constantemente qué hace una persona, qué siente por ti o cuándo volverá a escribirte, la relación puede sentirse más predecible. Pero cuando alguien que antes te buscaba todos los días comienza a distanciarse, aparecen las preguntas: ¿ya no le gusto?, ¿habré hecho algo?, ¿estará pensando en mí?, ¿por qué ya no me escribe?
La incertidumbre puede hacer que prestemos más atención a aquello que no logramos comprender o predecir. Y cuanto más intentamos encontrar una explicación, más espacio puede ocupar esa persona en nuestros pensamientos.

¿Por qué algunas personas hacen que todo se sienta como la primera vez?

¿Por qué algunas personas hacen que todo se sienta como la primera vez?

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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