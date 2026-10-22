Las 5 posiciones sexuales que la inteligencia artificial recomienda para que él se haga adicto a ti

La química sexual es una parte importante de la conexión en pareja, especialmente cuando existe confianza, comunicación y disposición para explorar juntos nuevas formas de disfrutar la intimidad, probar diferentes posiciones sexuales puede ayudar a intensificar las sensaciones, descubrir nuevas formas de placer y mantener viva la pasión en el dormitorio.

Por eso, consultamos a la inteligencia artificial sobre las posiciones sexuales que podrían llevar el placer masculino a otro nivel y hacer que él quiera repetir la experiencia contigo una y otra vez hasta volverse adicto a ti, y entre sus recomendaciones hay algunas opciones interesantes para salir de la rutina, despertar el deseo y volver a encender la chispa bajo las sábanas.

Te podría interesar: Las 6 posiciones sexuales que la inteligencia artificial recomienda para tener orgasmos múltiples

Las posiciones sexuales que la IA recomienda para hacerlo adicto a ti en la cama

Si quieres hacerlo enloquecer por ti, atrévete a probar estas posiciones sexuales para aumentar el placer y disfrutar de encuentros más excitantes y satisfactorios, que no podrán olvidar fácilmente.

Sometido

Tu pareja debe acostarse boca arriba mientras tú te sientas de espaldas sobre su pene erecto. Esta posición te permite tomar el control de los movimientos y marcar el ritmo, ajustando la intensidad de la penetración según las preferencias de ambos. Al mismo tiempo, él puede sujetarte suavemente por las caderas para acompañar tus movimientos, mientras disfruta de una perspectiva diferente de tu silueta.

Dragón

Debes acostarte boca abajo y colocar una almohada debajo de la pelvis para elevar ligeramente las caderas. Si deseas intensificar la experiencia, puedes arquear suavemente la espalda y levantar los glúteos para que tu pareja ajuste el ángulo y la profundidad de la penetración, siempre buscando una postura cómoda y placentera para ambos.

Las posiciones sexuales que ayudan a tener multiorgasmos según la inteligencia artificial Getty Images

La amazona

Él deberá acostarse boca arriba, mientras tu te colocas de cuclillas sobre él, y una vez que logres sentarte sobre su pene erecto, él colocará sus piernas debajo de tus glúteos para darte estabilidad.

Entonces ambos deben tomarse de las manos y empujarse al mismo tiempo, tú hacía atrás y él hacia adelante. La combinación de equilibrio, coordinación y movimientos sincronizados puede convertir esta experiencia en un momento especialmente intenso y placentero para ambos.

Alineación coital

Deberás mantener las piernas juntas, mientras él las coloca separadas para impulsarse hacía tu pelvis con ayuda de sus extremidades. Si él coordina los movimientos, podrá estimular la zona del monte de Venus, el tejido graso que se encuentra sobre el hueso púbico, y aunque la penetración es superficial, el contacto y la presión en esta área pueden generar sensaciones placenteras únicas.

De cucharita

Para quienes prefieren los encuentros íntimos sin demasiada intensidad física, la posición de cucharita puede ser una alternativa cómoda y sensual, ambos se colocan de lado, con el cuerpo de uno detrás del otro, lo que facilita las caricias, los besos en el cuello y el contacto cercano.

Esta postura puede resultar especialmente agradable cuando se busca combinar el placer con una sensación de ternura y tranquilidad.