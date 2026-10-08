Sentirse genuinamente deseada, tener confianza emocional con tu pareja y una energía relajada, son tres de los factores que hacen que una mujer se vuelva inolvidable en la intimidad, según la psicología. La conexión, la seguridad en sí mismas y ciertos detalles afectivos pueden hacer que una experiencia sexual se quede muchísimo tiempo en la mente de un hombre.

Y es que cuando hablamos de deseo sexual masculino, muchas veces pensamos que todo comienza con la atracción física. Una mirada que dura un segundo de más, una sonrisa imposible de borrar o esa química inexplicable que aparece cuando dos personas se conocen. Sin embargo, aunque el físico puede despertar el interés inicial, no siempre es lo que mantiene el deseo con el paso del tiempo.

¿Qué hace que un hombre sienta atracción intensa por una mujer en específico a pesar de que ha conocido a muchas otras que también considera atractivas? Hay una razón por la que ella despierta deseo en él. ¿Es su personalidad, la conexión emocional, la seguridad que transmite o simplemente la química sexual?

¿Qué hace que un hombre sienta más deseo por una mujer? Esto dice la psicología

El deseo masculino no se resume únicamente a la apariencia física o al cóctel de hormonas que despierta su deseo sexual, sino que también intervienen algunos factores psicológicos y emocionales. Entonces, ¿qué hace que un hombre sienta más deseo por una mujer?

1. Sentirse deseado y valorado por ella

Aunque no lo creas, el hecho de que un hombre sienta atracción e interés correspondido, puede hacer que su deseo sexual aumente. No se trata únicamente de saber que alguien te considera físicamente atractivo, sino de percibir interés, atención y una conexión especial. De acuerdo a un estudio realizado por Journal of Personality and Social Psychology, las personas que percibían a su pareja como atenta y receptiva podían experimentar mayor deseo sexual.

2. La conexión emocional

Es posible separar los sentimientos del deseo sexual, pero eso no quiere decir que la conexión emocional sea un cero a la izquierda para su deseo. Sentirse valorado, escuchado, comprendido y aceptado ayuda a crear una intimidad mucho más profunda que influye en la atracción sexual.

3. Vivir experiencias nuevas juntos

Ver a su pareja o a la mujer que les gusta en un entorno distinto al sexual, puede hacer que un hombre se sienta mucho más atraído e interesado por ella. Una investigación publicada en Journal of Personality and Social Psychology reveló que participar en actividades nuevas que favorecen el crecimiento personal compartido se relacionaba con un mayor deseo sexual dentro de relaciones establecidas. Puede ser un viaje, una fiesta, una cena romántica o incluso una caminata por el parque. Porque a veces, experimentar algo diferente juntos puede modificar la manera en que se perciben.

4. La confianza para hablar sobre lo que les gusta

Cuando un hombre se siente libre y cómodo para expresar lo que les interesa a nivel sexual, como sus preferencias, necesidades, límites y fantasías, su deseo aumenta inevitablemente. Una investigación encontró una asociación positiva entre la comunicación sexual y la satisfacción sexual y de pareja.

5. La sensación de seguridad y comodidad

Si bien el misterio y la incertidumbre pueden hacer que un hombre se sienta atraído por una mujer en un inicio, con el paso del tiempo esto puede crear celos o inseguridades. Por el contrario, poder mostrarse vulnerable, expresar deseos y sentirse aceptado puede crear un contexto favorable para la intimidad y para que su deseo sexual aumente. Una investigación publicada en Current Opinion in Psychology explica que sentirse comprendido, validado y cuidado por la pareja puede influir en la dinámica sexual, aunque el efecto varía según la persona y la etapa de la relación.

6. La química sexual y la compatibilidad

¿Te ha pasado que alguien te parece sumamente atractivo, pero aún así no hay compatibilidad en la cama? También puede suceder lo contrario: conocer a una persona que inicialmente no parecía tu tipo y comenzar a experimentar una atracción cada vez más intensa. El deseo sexual de un hombre está influido por diferentes factores, como la comunicación, la excitación, las emociones y la satisfacción con las experiencias compartidas.