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Amor y Sexo

Las 5 actitudes de una mujer durante el sexo que pueden hacer que un hombre la recuerde durante años

Descubre las 5 actitudes de una mujer durante el sexo que pueden hacer que un hombre recuerde una experiencia íntima durante años.

Noviembre 10, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Las 5 actitudes de una mujer durante el sexo que pueden hacer que un hombre la recuerde durante años

Getty Images

¿Qué hace que un encuentro sexual sea tan inolvidable que, incluso después de varios años, una persona siga recordándolo? Aunque podríamos pensar que la respuesta está relacionada con el atractivo físico, las habilidades sexuales o la intensidad del orgasmo, la realidad es que existen otros factores que pueden convertir una experiencia íntima en un recuerdo difícil de borrar.

¿Te ha pasado que tienes una gran sesión de sexo con una persona, y aún así el momento no se vuelve memorable en tu vida? Pues resulta que tendemos más a recordar la intimidad con quienes experimentamos una conexión especial, y no solo un gran encuentro físico. La química, la confianza y la manera en la que dos personas se relacionan durante la intimidad pueden influir en cómo recordamos esos momentos.

Entonces, ¿qué actitudes femeninas pueden hacer que un hombre recuerde una experiencia sexual incluso después de mucho tiempo?

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Tomar la iniciativa y demostrar cuánto lo desea

Una de las actitudes que pueden resultar especialmente excitantes es que una mujer no tenga miedo de expresar su deseo sexual. El hombre no siempre tiene que ser quien tome la iniciativa para tener intimidad ni para proponer lo que se va a hacer durante el sexo. La espontaneidad y el deseo mutuo pueden convertir un encuentro sexual en una experiencia más intensa, especialmente cuando ambos se sienten cómodos expresando lo que les gusta.

Mostrar seguridad y disfrutar de su propio cuerpo

Una mujer que no se apena de su propio cuerpo es una mujer atractiva e inolvidable, porque hay algo especialmente increíble en una persona que no pasa todo el encuentro preocupándose por cómo se ve. No significa que nunca tenga inseguridades, sino que puede concentrarse plenamente en el encuentro sexual sin juzgar constantemente su apariencia, lo que la lleva a disfrutar aún más las sensaciones de la intimidad.

Expresar lo que le gusta sin miedo ni vergüenza

¿Tienes alguna fantasía sexual? Exprésala. ¿Te gusta que te toquen de cierta manera? No temas decirlo. Una de las claves de una experiencia sexual satisfactoria es la comunicación. Una mujer que puede decir qué caricias disfruta, qué le gustaría experimentar o qué cosas prefiere evitar facilita que ambos conozcan mejor sus deseos y límites. Además, saber que su pareja está disfrutando genuinamente puede resultar muy gratificante para un hombre.

Crear una conexión que vaya más allá del placer físico

Aunque el sexo puede ser una experiencia exclusivamente física, para algunas personas los encuentros más memorables son aquellos en los que también existe una conexión emocional. Las miradas, los besos, las caricias y la sensación de intimidad pueden hacer que una experiencia se sienta diferente a otras. Una mujer que se muestra cariñosa e interesada en compartir el momento puede contribuir a que su pareja se sienta emocionalmente conectada.

Ser espontánea y no tener miedo de explorar

La espontaneidad puede aportar emoción a una relación sexual, especialmente cuando ambas personas se sienten cómodas y existe confianza. Proponer algo diferente, compartir una fantasía o simplemente romper con la rutina puede convertir un encuentro en una experiencia memorable.

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¿Qué siente un hombre cuando una mujer está a punto de tener un orgasmo?

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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