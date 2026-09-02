La posición íntima que prefieren en la cama los hombres enamorados

No es lo mismo tener intimidad cuando existe una fuerte conexión emocional que hacerlo cuando entre dos personas únicamente hay atracción física. Y aunque no existe una posición sexual que pueda confirmar si un hombre está enamorado, sí hay algunas que favorecen algo que puede hacer que el encuentro se sienta mucho más íntimo: el contacto visual, los besos, los abrazos y la cercanía entre los cuerpos. Cuando hay sentimientos de por medio, muchas veces buscamos algo más que placer: queremos sentirnos cerca de la otra persona. Y eso también puede reflejarse en la manera en la que vivimos la intimidad.

Cuando un hombre tiene sentimientos profundos por ti y una conexión emocional intensa, sus emociones se ven reflejadas en la cama mediante distintas acciones. Por ejemplo, te toma de la mano, te mira directamente a los ojos, se queda a tu lado tras el encuentro, busca contacto físico, como besos y abrazos, y se duerme contigo. Por eso, se dice que en ocasiones puedes determinar qué intenciones tiene un hombre contigo según las posiciones que elija durante la intimidad. Y es que, cuando hay enamoramiento, el contacto físico cambia. Los hombres buscan posturas que unan los cuerpos, que permitan el contacto visual y que incluyan mucho contacto físico.

¿Cuáles son aquellas que prefiere un hombre enamorado? Aquí te las revelamos...

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La posición íntima que prefieren los hombres enamorados en la cama

La flor de loto

Esta postura se basa en el acercamiento cara a cara, promoviendo el constante contacto visual y el intercambio de besos. Consiste en que el hombre se sienta en una superficie firme con las piernas cruzadas, mientras que la mujer se sienta encima de él, de frente, cruzando las piernas alrededor de su cintura o muslos. De esta forma, es la mujer quien controla el ritmo y los movimientos de cadera durante el acto.

Más allá de cualquier supuesto sobre lo que él siente por ti, hay algo que sí puede decirse: cuando existe confianza, el contacto visual y la cercanía pueden hacer que la experiencia se sienta mucho más personal.

El misionero

La clásica, y también la más romántica. Es aquella en la que la mujer se acuesta boca arriba, mientras que el hombre se coloca encima de ella. Se trata de una posición en la que hay mucho contacto físico, por lo que resulta ser apasionada, placentera y muy excitante. Se dice que es la postura de los enamorados, y lo que busca un hombre al adoptar esta posición es facilitar el intercambio de besos, caricias en el rostro y el contacto visual durante el encuentro.

La cucharita

Si un hombre está enamorado, es muy posible que elija esta postura para tener intimidad contigo. Esta posición es muy romántica porque implica el contacto corporal constante, sobre todo los abrazos. Además, esta posición puede activar su instinto de protección y cultivar el afecto mutuo, pues hay algo especialmente reconfortante en la cucharita: prácticamente todo ocurre desde la cercanía.

También puede ser una buena opción para quienes disfrutan de una intimidad más tranquila y menos enfocada en el contacto visual.

¿Estas posiciones significan que está enamorado?

No necesariamente. Que un hombre prefiera una posición que implique más contacto físico no es una prueba de que esté enamorado, así como elegir una posición con menos contacto visual tampoco significa que no tenga sentimientos por ti. La verdadera señal de que existe algo más no está en la posición que elige, sino en cómo te hace sentir dentro y fuera de la intimidad.