¿Has escuchado hablar del sex detox? Se trata de un ayuno sexual en el que una persona se abstiene voluntariamente de tener intimidad durante un periodo determinado con el objetivo de explorar su bienestar emocional y sexual. El término fue popularizado por el psicoterapeuta estadounidense Ian Kerner, especialista en sexualidad y autor del libro Sex Detox, quien plantea que, cuando se trata de sexo y relaciones, a veces entramos en círculos viciosos y necesitamos hacer una pausa para volver a conectar con nuestro lado erótico. Su propuesta plantea aparcar la sexualidad durante 30 días como una especie de “reset” sexual.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con que cada vez más personas parezcan estar teniendo menos sexo?

Hubo un momento en el que parecía que todo el mundo tenía que estar teniendo intimidad todo el tiempo. Las series lo mostraban. Las redes hablaban de ello. Las conversaciones entre amigas también. Parecía que tener una vida sexual activa era casi otra casilla que marcar en la lista de una vida adulta exitosa. Sin embargo, ahora la conversación está cambiando. El deseo sexual puede cambiar muchísimo a lo largo de la vida y no necesariamente significa que hayas dejado de amar a tu pareja, que tu relación esté mal o que haya algo malo en ti. La libido depende de una mezcla bastante complicada de factores físicos, psicológicos, hormonales, sociales y relacionados con la pareja.

Entonces, ¿qué está pasando?

¿Por qué ya no queremos tener sexo? Las razones modernas detrás de la caída del deseo

Ya no queremos sexo por obligación

Durante mucho tiempo existió la idea de que, para que una relación funcionara, tenía que incluir cierta cantidad de sexo. Como si hubiera una cifra secreta que determinara si una pareja estaba bien o si todavía existía “la chispa”. Pero no existe un número mágico de veces que una pareja deba tener sexo. El deseo varía entre personas, pero también puede cambiar dentro de una misma relación. Incluso una pareja sólida puede atravesar etapas de menor deseo sexual.

Y quizá ahí está uno de los cambios más interesantes: ya no queremos tener intimidad solamente porque sentimos que deberíamos hacerlo. Puedes amar a alguien, sentirte conectada con esa persona y aun así no querer sexo esa noche. O esa semana. O durante una temporada. No necesariamente significa que algo esté roto. Quizá simplemente significa que el sexo dejó de ser una obligación y empezó a ser una elección.

La relación con nuestro cuerpo cambió

¿Qué tipo de relación llevas con tu cuerpo? A veces puedes sentirte incómoda con él y eso puede apagar tu deseo sexual. Otras veces puedes sentirte tan a gusto contigo misma que ya no necesitas que alguien más te desee para sentirte sexy. La imagen corporal y la autoestima pueden influir en cómo vivimos nuestra sexualidad. Cuando estás demasiado pendiente de cómo te ves, de tu abdomen, de tus piernas o de si tu pareja está notando aquello que tú consideras un defecto, resulta bastante difícil concentrarte en algo tan sencillo como disfrutar.

Porque para disfrutar del sexo no solamente importa quién está contigo. También importa cómo te sientes contigo misma. Y quizá por eso la conversación sobre deseo también está relacionada con la manera en que hemos aprendido a mirar nuestros cuerpos.

El sexo se volvió performativo

¿Por qué tanto show? De un momento a otro, la intimidad empezó a sentirse como una especie de examen. Tener orgasmos. Llegar al clímax al mismo tiempo que tu pareja. Probar posiciones nuevas. Aguantar más. Ser multiorgásmica. Gemir de determinada manera. Tener libido alta. Ser espontánea. Saber exactamente qué hacer. Y, por supuesto, disfrutarlo todo mientras aparentas que nada de eso te pone nerviosa. Con tanta expectativa, el sexo puede dejar de sentirse como placer y empezar a sentirse como otra tarea en la que tienes que rendir. Y el deseo no suele funcionar demasiado bien bajo presión.

A veces el verdadero sex detox no consiste en dejar de tener sexo. Consiste en dejar de pensar que tienes que ser buena en él.