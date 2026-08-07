7 cosas que los hombres desearían que las mujeres supieran sobre su sexualidad

La sexualidad femenina ha sido abordada desde diferentes puntos y perspectivas desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la importancia de conocer el cuerpo, el deseo y los límites de cada mujer. Sin embargo, la sexualidad masculina también suele estar rodeada de mitos y expectativas poco realistas. Y es que hay muchos mitos en torno a la vida íntima de los hombres, como la idea de que los hombres siempre quieren sexo, que nunca sienten inseguridad o que siempre saben exactamente qué hacer en la cama. Esto puede generar presión y afectar la comunicación en pareja. Por eso, aquí te hablamos un poco más sobre algunas cosas que la mayoría de los hombres desearían que las mujeres entendieran sobre cómo viven su sexualidad.

Te puede interesar: Los beneficios del orgasmo femenino y cómo lograrlos

A qué edad promedio tienen el primer encuentro sexual las mexicanas Getty images

Lo que muchos hombres quisieran que las mujeres entendieran sobre su sexualidad

No siempre tienen ganas de tener sexo

Es falso que los hombres piensan en tener relaciones sexuales 24/7. La ansiedad, el cansancio y las preocupaciones del día a día pueden disminuir su deseo sexual, al igual que en las mujeres, por lo que hay días en los que tener intimidad no les pasa por la cabeza.

Sienten inseguridad

¿Creías que las mujeres somos las únicas que nos sentimos inseguras con nuestro cuerpo? Pocas veces lo expresan, pero muchos hombres también se preocupan por su apariencia física y su peso, además de darle mucha importancia a su desempeño sexual.

No todo se centra en el orgasmo

Aunque muchas veces se piensa que el objetivo principal de los hombres en el sexo es llegar al orgasmo, para algunos de ellos es igual de importante la conexión emocional, incluyendo los besos, los abrazos y las caricias, así como sentirse deseados física y emocionalmente.

El desempeño no define su masculinidad

La ansiedad por “hacerlo bien”, durar en la cama y lograr satisfacer a su pareja puede generarles presión y afectar su desempeño. Es importante que ellos también sientan empatía en la intimidad; esto contribuye a que se relajen y a que todo fluya mejor.

Les excita el contacto visual

El contacto visual prolongado, profundo e intenso durante los momentos íntimos genera excitación y una conexión emocional muy fuerte. La mirada en la experiencia sexual desempeña un papel clave en cómo los hombres viven la intimidad debido a que son seres muy visuales.

Les gusta que tomes la iniciativa

Que una mujer demuestre lo mucho que le atrae su pareja resulta ser un punto clave para los hombres. Es muy estimulante para ellos sentirse deseados y que su pareja demuestre seguridad en lo que eleva su placer sexual.

Ellos también necesitan sentirse deseados

Las muestras de cariño y los halagos por parte de la pareja pueden fortalecer la autoestima, generando que muchos hombres se sientan más seguros, queridos y cómodos durante la intimidad.

