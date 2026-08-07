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Qué quieren los hombres en la cama

7 cosas que los hombres desearían que las mujeres supieran sobre su sexualidad
Amor y Sexo
7 cosas que los hombres desearían que las mujeres supieran sobre su sexualidad
La sexualidad masculina va mucho más allá de los estereotipos. Estas son algunas ideas que sexólogos y especialistas señalan como claves para entender mejor cómo viven muchos hombres el deseo, el placer y la intimidad.
Agosto 07, 2026
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Gabriela Velasco Ceja