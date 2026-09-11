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por qué no tengo ganas de sexo

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Amor y Sexo
¿Por qué ya no queremos tener sexo? Las razones modernas detrás de la caída del deseo
¿Cada vez tienes menos ganas de sexo? Estas son algunas de las razones modernas que pueden explicar la caída del deseo sexual.
Septiembre 11, 2026
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Gabriela Velasco Ceja