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Amor y Sexo

5 cosas que hacen que un hombre piense cada vez más en ti, según la psicología

¿Quieres saber qué hace que un hombre piense más en ti? Estas actitudes pueden favorecer la conexión, la memoria emocional y el interés, provocando que no salgas de su cabeza.

Agosto 12, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja

Para que un hombre se engancha emocionalmente con una mujer, hay siete claves que no debes pasar desapercibidas: haz que se sienta escuchado, sé vulnerable, hazle saber que aprecias su personalidad, déjalo ayudarte, ríete con él, deja que te extrañe y emociónate por sus logros. Esto favorece la intimidad y la conexión entre dos personas, pero ¿qué es lo que realmente provoca que un hombre no pueda dejar de pensar en ti?

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¿Te ha pasado que una persona se queda dando vueltas en tu cabeza incluso cuando no estás hablando con ella? Esto no está precisamente relacionado con la atracción física, sino con las emociones y las experiencias compartidas. Estos detalles pueden hacer que la presencia de alguien se vuelva memorable y que aparezca en nuestros pensamientos incluso cuando no está presente.

Esto no quiere decir que exista una fórmula o truco psicológico para lograr que un hombre no deje de pensarte, pero la ciencia ha señalado que hay algunos mecanismos relacionados con la formación de vínculos y la conexión que propician a que dicha persona no pueda sacarte de su mente.

7 cosas que hacen que un hombre piense cada vez más en ti, según la psicología

Haz que asocie momentos contigo

Cuando estén juntos, pon alguna de tus canciones favoritas, repite el mismo perfume una y otra vez o llévalo a tu restaurante favorito. El cerebro tiende a crear asociaciones de forma constante, por lo que cuando un objeto, aroma, experiencia, lugar o canción está vinculado a una emoción, como amor, emoción o ilusión, se puede convertir en una señal que haga que el recuerdo aparezca de nuevo una y otra vez.

Ten conversaciones que no pueda tener con cualquiera

Hazlo sentir en confianza y toca temas de conversación interesantes que no suelan tenerse con cualquier persona. Hablen a profundidad sobre sus más grandes sueños y objetivos. No bases todas las conversaciones en lo que se vive en el día a día, como la experiencia laboral o los problemas cotidianos.

No conviertas la relación en tu mundo entero

No pongas toda tu atención en él ni le dediques cada segundo de tu día. Enfócate también en tu independencia, en tus hobbies, en tu trabajo y en tus amigos. No se trata de ignorarlo para que te persiga. Se trata de tener una vida propia, y eso resulta ser muy atractivo en una mujer.

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Deja una buena sensación después de verte

Haz que se sienta cómodo y feliz cuando está contigo. Que quiere volver a vivir momentos memorables contigo es clave para que un hombre piense cada vez más en ti. No necesitas que cada cita sea perfecta ni convertirte en una versión calculada de ti misma, sino de ser auténtica y natural.

Déjalo con ganas de seguir hablando

No agotes siempre la interacción solo por no perder la conversación. Es normal que en ocasiones ya no haya nada más que decir, aunque esto no significa que debas terminar una conversación abruptamente ni hacerte la interesante. Cuando una conversación termina en un momento agradable, puede quedar una sensación de continuidad: “quiero seguir hablando con ella”.

Young smiling couple flirting at home

Las 7 cosas que hacen que un hombre se enganche emocionalmente contigo, según la ciencia

Slavica/Getty Images

Si quieres que alguien te recuerde, crea experiencias que valga la pena recordar: ríete con él, sé auténtica y natural, escucha lo que tiene que decir, comparte partes genuinas de ti, conserva tu propia vida y construyan pequeñas historias que sean únicamente de ustedes.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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