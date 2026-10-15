Cuando terminas una relación, es común que tu cerebro se resista a desprenderse de esa persona. Y es que algunas investigaciones han encontrado que el amor romántico involucra regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y la motivación, las cuales también participan en los procesos de adicción. Por eso, desapegarte de alguien puede resultar especialmente difícil, sobre todo cuando hablabas con esa persona todos los días.

Aunque no existe un tiempo exacto para que el cerebro se acostumbre a la ausencia de alguien, algunas personas pueden comenzar a sentirse mejor después de tres meses, especialmente cuando reducen o eliminan el contacto. Esto no significa que después de 30 o 90 días vayas a olvidar por completo a esa persona, sino que, con el tiempo, sus recuerdos pueden dejar de provocar emociones tan intensas como tristeza o nostalgia. Pero ¿qué pasa con tu ex? ¿También comienza a extrañarte cuando dejan de hablar? Porque hay algo especialmente difícil en pasar de hablar todos los días con una persona a no saber absolutamente nada de ella. De pronto, todo termina. Ya no hay notificaciones, llamadas inesperadas ni excusas para contarse cómo estuvo el día.

Y aunque quizá tú comenzaste a extrañarlo desde el primer momento en que dejaron de hablar, es inevitable preguntarte si él también siente tu ausencia. ¿Se dará cuenta de que ya no estás? ¿Seguirá esperando tus mensajes? ¿Habrá momentos en los que quiera contarte algo y recuerde que ya no hablan?

¿Cuánto tarda un hombre en extrañar a una mujer con la que hablaba todos los días?

La realidad es que, según la psicología, no existe un número exacto de días para que un hombre comience a extrañar a una mujer con la que tenía contacto diario. Sin embargo, podría comenzar a notar su ausencia desde las primeras horas o durante los días siguientes, especialmente si estaban acostumbrados a hablar constantemente. Esto no significa que necesariamente vaya a extrañarla de inmediato, pero sí que puede darse cuenta de que algo cambió en su rutina.

Cuando mantenemos contacto constante con alguien, su presencia comienza a formar parte de nuestro día a día. Por eso, dejar de recibir sus mensajes, no tener con quién compartir los detalles del día o perder esas conversaciones antes de dormir puede hacer que note el vacío que dejó esa persona.

1. Los primeros días puede notar el cambio en su rutina

Algo le falta en su día a día. Es posible que durante las primeras horas o días siga esperando de manera inconsciente tus llamadas o mensajes. Quizá le pasó algo en el trabajo que quiere contarte y, de pronto, recuerda que ya no puede hacerlo.

Cuando una persona forma parte de nuestra vida cotidiana, su ausencia puede hacerse evidente rápidamente. Esto ocurre porque el cerebro desarrolla hábitos a partir de comportamientos que repetimos constantemente.

2. Después puede comenzar a extrañar las conversaciones que tenían

Una vez que se acostumbra a la idea de que ya no tienen contacto, es posible que empiece a recordar la complicidad que existía entre ustedes, sus temas de conversación o esas bromas que solo los dos entendían. Y es que una cosa es notar que alguien ya no te escribe y otra muy distinta es comenzar a extrañar lo que compartías con esa persona. Puede que no extrañe únicamente tus mensajes, sino también cómo se sentía cuando hablaba contigo.

3. Con el paso de los días puedes seguir presente en sus pensamientos

Es posible que ciertos momentos de su rutina sigan relacionados contigo, incluso después de que dejaron de hablar. Una canción que escuchaban juntos, una noticia que sabe que te habría interesado o simplemente la hora a la que acostumbraban llamarse pueden despertar recuerdos de la conexión que tenían. Esto sucede porque el cerebro puede asociar personas con experiencias, lugares y situaciones cotidianas, incluso cuando ya no forman parte de nuestra vida.

Sin embargo, la intensidad con la que alguien extraña a otra persona no depende únicamente de cuánto hablaban, sino de lo que esa relación significaba para él.