Un hombre puede conocer a un sinfín de mujeres atractivas y, aun así, no poder sacarse a una en particular de la cabeza. Puede sentirse atraído por otras, pero hay algo en ella que lo hace volver una y otra vez, incluso cuando han pasado meses o años desde que comenzó la relación. Y es que hay mujeres que despiertan una atracción inmediata y otras que, por alguna razón, siguen provocando las mismas mariposas del primer encuentro. Pero ¿qué hace que un hombre no pueda dejar de desear a la misma mujer, incluso cuando la emoción de la conquista ha quedado atrás?

Aunque podrías pensar que todo tiene que ver con su físico o con una química sexual irresistible, la psicología tiene una explicación mucho más interesante. El deseo masculino no depende únicamente de lo que un hombre ve, sino también de lo que su mente asocia con esa mujer. Los recuerdos íntimos, las emociones y hasta la anticipación de volver a estar con ella pueden influir en que la atracción se mantenga con el paso del tiempo. Porque, a veces, lo que hace que alguien resulte inolvidable no es solamente cómo se ve, sino todo lo que nos hace sentir.

¿Qué hace que un hombre no pueda dejar de desear a la misma mujer?

1. Su cerebro la relaciona con experiencias placenteras

La mayoría de los hombres le huyen al conflicto, por lo que cuando comienzan a envolverse en una relación tóxica, es posible que su deseo se apague. Por el contrario, los besos, las caricias y los encuentros sexuales satisfactorios pueden convertirse en recuerdos que influyen en la manera en la que perciben a una mujer. Esto significa que ciertos gestos, una mirada o incluso la cercanía de una persona pueden despertar anticipación y deseo porque están asociados con experiencias positivas anteriores.

2. El misterio y la anticipación ayudan

¿Alguna vez has sentido mariposas simplemente por imaginar que vas a ver a alguien? El deseo no aparece únicamente durante el contacto físico. También puede surgir al anticipar una experiencia que esperamos disfrutar. Por eso, en ocasiones las mujeres que no revelan todo sobre sí mismas resultan ser más atractivas y deseadas, pues aún queda “misterio” por resolver.

3. Los recuerdos íntimos pueden reactivar la atracción

Algunas anécdotas o momentos vividos en parejas pueden ser recordados con especial nostalgia o emoción, depende de la intensidad con la que hayan sido vividos. Puede ser un primer beso, una noche apasionada o un momento en el que la química fue imposible de ignorar. La memoria emocional influye en la manera en que recordamos experiencias significativas, incluidas las románticas y sexuales. Por eso, recordar un encuentro íntimo satisfactorio puede despertar nuevamente emociones y sensaciones asociadas con esa persona.

4. La familiaridad influye

Cuando un hombre se vuelve demasiado cercano a una mujer, es posible que sienta aún más deseo por ella. Esto es debido a que la comodidad hace que su presencia resulte más placentera que la de una mujer que apenas está conociendo. Puede sentirse más cómodo para ser el mismo y para mostrar su vulnerabilidad sin temor a sentirse juzgado.

Entonces, ¿por qué un hombre puede seguir deseando a la misma mujer durante años?

No existe una característica física, una actitud o un truco infalible que garantice que un hombre deseará por siempre a la misma mujer, pero la psicología señala que el deseo constante e intenso de un hombre está relacionado con las experiencias placenteras, la anticipación, los recuerdos íntimos y las asociaciones emocionales