Es difícil describir la sensación de un orgasmo. Algunas personas lo describen como una “explosión de tensión”, pero en palabras de algunos hombres, reveladas específicamente para Cosmopolitan, se puede sentir como “estallar run grano enorme”, “como el momento entre quedarse dormido y despertarse”, “sentir alivio”, “como tener un calambre, pero de buena manera” y “como llegar a la cima de una montaña rusa”.

Aunque muchas mujeres conocen las señales que indican que un hombre está a punto de llegar al orgasmo, como una respiración más agitada, movimientos más intensos o cambios en sus expresiones faciales, pocas saben qué está experimentando realmente en su cuerpo durante esos últimos instantes de placer. Y es que el orgasmo masculino no comienza simplemente cuando ocurre la eyaculación. Antes de llegar al clímax, el cuerpo atraviesa una serie de cambios físicos que van aumentando la excitación sexual hasta alcanzar la culminación del orgasmo.

Pero ¿qué siente exactamente un hombre segundos antes de terminar?

¿Qué sienten los hombres justo antes de llegar al orgasmo?

De acuerdo con Cleveland Clinic, cuando un hombre se acerca al orgasmo entra en una fase de excitación intensa conocida como meseta sexual, durante la cual las sensaciones físicas aumentan progresivamente hasta alcanzar el clímax. En esos últimos momentos pueden aparecer sensaciones muy específicas, desde una mayor sensibilidad en el pene hasta una tensión muscular intensa y una sensación de que la eyaculación está a punto de producirse.

Aunque cada hombre puede experimentar el placer de manera diferente, estas son algunas de las sensaciones más comunes.

1. Una presión cada vez más intensa en el pene

Una de las sensaciones más características es el aumento de la tensión y la sensibilidad en los genitales. Durante la excitación sexual, el flujo sanguíneo hacia el pene aumenta y permite mantener la erección. Conforme el hombre se acerca al orgasmo, la estimulación puede sentirse cada vez más intensa. En los instantes inmediatamente anteriores a la eyaculación, también puede aparecer una sensación de presión interna que no necesariamente es dolorosa.

2. Sienten que están a punto de perder el control

Cuando el hombre está a punto de eyacular, siente que ya es imposible detenerlo. En sexología, esto se conoce como el punto de inevitabilidad eyaculatoria, también llamado punto de no retorno. Antes de alcanzarlo, algunos hombres pueden disminuir la estimulación o hacer una pausa para retrasar la eyaculación. Sin embargo, una vez que se activa el reflejo eyaculatorio, detener el proceso voluntariamente resulta mucho más difícil. Es precisamente en este momento cuando algunos sienten una urgencia física muy intensa por llegar al orgasmo.

3. Una tensión muscular que se extiende por el cuerpo

Aunque solemos relacionar el orgasmo masculino únicamente con el pene, la excitación sexual también produce cambios en otras partes del cuerpo. En los momentos previos al clímax, los músculos del abdomen, los glúteos, las piernas y la pelvis pueden tensarse de manera involuntaria.

4. Una respiración acelerada y latidos más fuertes

Otra de las sensaciones que pueden experimentar es que su corazón comienza a latir más rápido y necesitan respirar con mayor frecuencia. Durante la excitación sexual, el sistema nervioso produce cambios en la frecuencia cardiaca, la respiración y la presión arterial. Por eso, justo antes del orgasmo, algunos hombres sienten el corazón acelerado, respiran profundamente o tienen dificultades para mantener un ritmo respiratorio regular.

5. Los testículos se acercan más al cuerpo

Una sensación menos conocida es la tensión que puede aparecer en el escroto. A medida que aumenta la excitación, los testículos pueden elevarse y acercarse al cuerpo, mientras la piel del escroto se contrae. Aunque no todos los hombres perciben conscientemente este movimiento, forma parte de los cambios físicos que pueden presentarse antes del orgasmo.

6. Una sensación de placer que aumenta hasta volverse muy intensa

En los últimos instantes de la excitación sexual, la estimulación genital puede sentirse cada vez más intensa. Algunos hombres describen esta experiencia como una acumulación progresiva de placer, acompañada de una fuerte necesidad de alcanzar el clímax. La sensibilidad puede concentrarse especialmente en el glande y otras zonas del pene, aunque la experiencia varía según la persona y el tipo de estimulación.

7. Una sensación de liberación cuando finalmente llega el orgasmo

Después de toda esa acumulación de tensión, llega el momento del orgasmo, cuyas contracciones suelen estar asociadas con una sensación intensa de placer y liberación de la tensión sexual acumulada. Después del clímax, muchos hombres sienten relajación, una disminución de la excitación e incluso cansancio.