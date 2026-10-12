Cuando se trata de intimidad, cada cabeza es un mundo y entran en juego distintos factores que influyen en los gustos en la cama, como la personalidad, la compatibilidad e incluso las fantasías sexuales. Y es que la atracción sexual no se resume únicamente al atractivo físico, a un cuerpo bonito o a una mirada coqueta. Si bien estos detalles pueden influir en la atracción inicial o en la tensión sexual, el deseo también está relacionado con la conexión emocional y la química que existe entre dos personas.

Por eso, no hay una regla universal que indique cuál es la característica que más excita a todos los hombres por igual. La psicología de la atracción sugiere que el deseo es una experiencia mucho más compleja —y personal— de lo que pensamos.

¿Qué es lo que más excita a un hombre de una mujer? Esto dice la psicología

Tal vez pienses que, cuando se trata de la excitación masculina, todo comienza con una apariencia atractiva, un outfit irresistible o una actitud seductora, pero la psicología tiene una respuesta mucho más interesante de lo que imaginas: lo que excita a un hombre no siempre tiene que ver con lo que ve, sino también con lo que siente cuando está contigo.

Una revisión científica publicada en Sexual Medicine Reviews encontró que el deseo sexual masculino depende de una combinación de factores biológicos, psicológicos, emocionales y relacionados con la pareja.

Sentirse deseado por ella

Cuando el deseo entre dos personas es mutuo, la excitación puede intensificarse durante la intimidad. No se trata solo de encontrar atractiva a una mujer, sino también de percibir que ella siente interés y disfruta de la cercanía. Cuando esto sucede, el contacto visual prolongado, los besos espontáneos y la confianza para expresar lo que ambos desean pueden hacer que el encuentro sea todavía más especial.

La conexión emocional

Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology encontró que percibir a la pareja como una persona atenta, empática y receptiva se relaciona con un mayor deseo sexual. Esto quiere decir que sentirse comprendido y valorado puede favorecer la atracción y la conexión íntima. Las risas, las conversaciones profundas y esa sensación de complicidad que se construye entre dos personas también pueden contribuir a despertar el deseo sexual.

La novedad

Cuando comienzas a salir con una persona, la novedad lo es todo: las primeras citas, los primeros besos y los primeros encuentros íntimos. Esa emoción de descubrir algo nuevo también puede influir en el deseo sexual. Una investigación publicada en Journal of Personality and Social Psychology encontró que realizar actividades nuevas y estimulantes con la pareja se relaciona con un mayor deseo sexual. Por eso, salir de la rutina y compartir experiencias diferentes puede ayudar a mantener viva la chispa.

La seguridad con la que una mujer expresa lo que quiere

La seguridad con la que una mujer expresa sus gustos, deseos y límites puede resultar especialmente atractiva. Y no se trata de tener una personalidad extrovertida o de tomar siempre la iniciativa, sino de sentirte cómoda comunicando lo que te gusta y lo que no. La confianza y la comunicación pueden hacer que una experiencia íntima sea más satisfactoria para ambos. Después de todo, la clave no está en intentar convertirte en la fantasía de alguien más, sino en sentirte libre de ser tú misma.

Entonces, ¿qué es lo que más excita a un hombre de una mujer?

Aunque no existe una fórmula mágica para despertar el deseo masculino, la psicología sugiere que la atracción va mucho más allá de lo físico. La conexión emocional, sentirse deseado, experimentar cosas nuevas y tener la confianza para hablar abiertamente de lo que les gusta pueden hacer que la química sexual sea todavía más intensa.

Porque, al final, lo verdaderamente irresistible no siempre es lo que una persona ve, sino cómo se siente cuando está contigo.