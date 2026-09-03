Hablemos del contacto cero. Sí, nos referimos a ese en el que el objetivo es cortar el vínculo romántico de tajo, ya sea evitando cualquier línea de comunicación con tu expareja o tomando distancia para no caer nuevamente en los mismos ciclos de dolor y tristeza. Recurrir al contacto cero significa comprometerse a evitar el contacto con esa persona durante el periodo en el que estás aprendiendo a lidiar con su ausencia. Esto incluye no hablar con ella, ignorar sus llamadas, abstenerte de escribir o responder a sus mensajes, no investigar ni “stalkear” sus perfiles en redes sociales y evitar preguntar por ella con amigos en común. En pocas palabras: dejar de estar presente en su vida para poder empezar a recuperar la tuya.

Sin embargo, aunque empieces a cumplir la regla del contacto cero al pie de la letra, es bastante común que aparezca una pregunta incómoda: ¿me va a extrañar en algún momento? ¿Notará mi ausencia algún día?

La respuesta no es tan sencilla como “después de 21 días” o “cuando pasen 30 días”. La psicología no establece un número exacto de días en el que una persona comienza a extrañar a su expareja. Cada ruptura se procesa de manera diferente y factores como el vínculo, las circunstancias de la separación y la forma en que cada persona afronta sus emociones pueden cambiar completamente la experiencia. Pero sí existe un fenómeno que puede explicar por qué, después de un tiempo sin contacto, tu expareja puede comenzar a pensar en ti de manera inesperada.

Esta es la etapa del contacto cero en la que un hombre te empieza a extrañar

Después de una ruptura pueden aparecer pensamientos intrusivos sobre la relación o la expareja: recuerdos, imágenes o pensamientos que llegan sin que la persona los esté buscando deliberadamente. La investigación sobre el duelo por una ruptura ha identificado precisamente estos pensamientos intrusivos como uno de los componentes importantes del malestar posterior a la separación. Es decir, no necesariamente decides pensar en esa persona. Simplemente aparece en tu cabeza. Y esto puede suceder incluso cuando durante las primeras semanas parecía que todo estaba bajo control.

Primero puede llegar la distracción

Después de una ruptura, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Algunas buscan compañía, otras se concentran en el trabajo, salen más con sus amigos, hacen ejercicio o llenan su agenda de actividades. Esto no significa necesariamente que no estén afectadas por la ruptura. De hecho, las investigaciones sobre adaptación después de una separación muestran que las personas pueden experimentar una combinación de emociones y procesos cognitivos, desde malestar y pensamientos intrusivos hasta alivio y crecimiento personal.

Por eso, que no te busque inmediatamente no significa necesariamente que no le importes o que jamás vaya a extrañarte. Pero tampoco significa que esté acumulando sentimientos que inevitablemente harán que vuelva.

Después puede aparecer la intrusión

Aquí es donde aparece ese momento que probablemente estás esperando. Cuando las distracciones dejan de ocupar toda su atención, pueden aparecer pensamientos relacionados con la relación de forma espontánea. Un recuerdo, una canción, un perfume, una fotografía, un restaurante o incluso una rutina cotidiana pueden activar recuerdos asociados contigo.

La investigación ha encontrado que los pensamientos intrusivos sobre una ruptura pueden aparecer con frecuencia y estar relacionados con el malestar emocional posterior a la separación. De pronto, algo tan cotidiano como pasar por un lugar donde estuvieron juntos puede hacer que aparezca un recuerdo. Y ahí es cuando puede comenzar a sentirse tu ausencia de una manera diferente. Ya no se trata solamente de que no le escribiste. Se trata de que tu presencia dejó de formar parte de su rutina.

Sin embargo, muchas mujeres rompen el contacto cero antes de que el hombre llegue a esta fase. Debes recordar que si no te busca durante la etapa de distracción, es precisamente porque sus emociones se están preparando para llegar a la etapa de la intrusión. Así que aguanta. No rompas el contacto cero y deja que tu ex experimente la etapa de la intrusión.

Pero extrañarte no significa necesariamente que quiera volver

Este es el pequeño detalle que las redes sociales suelen omitir. Una persona puede extrañar a su expareja y, aun así, no querer regresar a la relación. Puede extrañar las conversaciones, los planes, la intimidad, las rutinas o simplemente la sensación de tenerte cerca. La añoranza y el deseo de reconstruir una relación no son exactamente lo mismo.