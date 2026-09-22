¿Cuánto tarda el cerebro en dejar de esperar que esa persona vuelva a buscarte?

Cuando terminas una relación, es común que a pesar de que recurras al contacto cero, constantemente estés revisando tu celular para saber si te llegó algún mensaje de esa persona. Antes que nada, debes saber que esto es completamente normal, pues de acuerdo a la psicología y a la neurociencia, el cerebro necesita tiempo para modificar las asociaciones y patrones que se crearon en torno a otra persona. Por eso sigues esperando ese mensaje, porque asociaste la presencia de esa persona con hábitos y rutinas. La interacción generaba placer, alivio o emoción, y cuando de un día a otro desaparece, el cerebro no borra de forma inmediata la expectativa, sino que la sigue esperando porque está acostumbrado a ello.

Por eso es tan difícil desconectarte de alguien con quien hablabas todos los días. Te llega una notificación, tu cerebro piensa durante medio segundo que podría ser esa persona y terminas llevándote una gran decepción al ver que es el grupo de tu familia o amigos. Cuando alguien con quien hablabas constantemente desaparece de tu día a día, una de las partes más difíciles no es únicamente dejar de hablarle. Es dejar de esperar que vuelva a hacerlo.

Pero ¿cuánto tarda tu cerebro en entender que ese mensaje quizá ya no llegará?

¿Cuánto tarda el cerebro en dejar de esperar el mensaje de alguien?

Debes entender algo: tu cerebro había aprendido a esperar a esa persona. El mensaje de buenos días. La reacción a tu historia de Instagram. El reel durante la hora laboral. Una llamada antes de dormir. Por eso, cuando de repente desaparecen estas interacciones, tu comportamiento no se actualiza de forma automática y tu cerebro sigue esperando saber de esa persona.

Entonces, ¿cuánto tarda el cerebro en dejar de esperar? Si quieres un número: piensa más en semanas o meses que en días.

Como referencia práctica, entre 30 y 90 días puede ser un periodo en el que muchas rutinas asociadas a esa persona empiecen a perder fuerza, especialmente si realmente dejaron de hablar y no estás alimentando constantemente la expectativa revisando su perfil, releyendo conversaciones o esperando alguna señal.

Pero es importante que sepas que 30 o 90 días no son una cifra científica universal. No existe un estudio que demuestre que en el día 30 tu cerebro deja de esperar su WhatsApp o que al llegar al día 90 automáticamente lo hayas superado. Porque un vínculo de tres meses tampoco deja los mismos hábitos que alguien con quien hablaste todos los días durante cinco años. Todo depende de cuánto duró la relación, la intensidad del vínculo, tus hábitos de comunicación, cómo terminó la historia, si todavía existe contacto y muchos otros factores.

Primero dejas de revisar tanto

Quizá al inicio mirabas el chat diez, quince o veinte veces. Con el paso de los días descubres que ahora solo lo haces cinco veces. Después solo una. Hasta que pasa el tiempo y descubres que has pasado un día completo sin pensar en esa persona. No necesariamente significa que hayas dejado de extrañar a esa persona, pero sí que tu rutina empieza a reorganizarse alrededor de una realidad nueva sin tu ex.

Tu atención empieza a enfocarse en otras cosas

Tienes nuevos hobbies, otros chats y otras recompensas que tu cerebro empieza a preferir. Es entonces cuando notas que ya no te afecta si esa persona te escribe o no, porque estás enfocada 100% en tu energía. ¿Cómo te darás cuenta de que ya lo superaste? Es sencillo: abrirás WhatsApp, no habrá mensaje y pensarás “ah, okay”. Y seguirás con tu día.