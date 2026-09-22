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esperar mensaje de tu ex
Amor y Sexo
¿Cuánto tarda el cerebro en dejar de esperar que esa persona vuelva a buscarte?
¿Por qué sigues esperando su mensaje aunque ya no hablan? Esto sabemos sobre el cerebro, las rutinas y lo que ocurre después de una ruptura.
Septiembre 22, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja