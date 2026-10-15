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cuánto tarda un hombre en extrañar a una mujer

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Amor y Sexo
¿Cuánto tarda un hombre en extrañar a una mujer con la que hablaba todos los días?
¿Cuántos días tarda un hombre en extrañarte después de dejar de hablar? Descubre qué dice la psicología sobre la ausencia y el contacto cero.
Octubre 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja