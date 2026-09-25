Las 6 posiciones sexuales que la inteligencia artificial recomienda para tener orgasmos múltiples

Existen mujeres que pueden experimentar multiorgasmos, es decir, más de un orgasmo durante un mismo encuentro sexual, con relativa facilidad; sin embargo, la respuesta sexual varía de una persona a otra y factores como la estimulación, la excitación y la comunicación en pareja pueden favorecer esta experiencia.

Hoy en día la tecnología también puede ayudar en el terreno sexual, y es que la inteligencia artificial ha encontrado las posiciones sexuales que pueden ayudarte a experimentar multiorgasmos, y así experimentar mayor placer.

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Las posiciones sexuales que ayudan a tener multiorgasmos según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial reveló algunas de las posiciones sexuales que podrían favorecer la posibilidad de experimentar orgasmos múltiples, una experiencia de placer que va más allá de un solo orgasmo, con sensaciones más intensas.

Misionero con piernas al hombro

Se trata de una variante del clásico misionero que permite ajustar el ángulo y aumentar la intensidad de la estimulación, la cercanía entre ambos cuerpos también favorece el contacto y la comunicación durante el encuentro, lo que permite orgasmos más intensos, e incluso, los esperados multiorgasmos.

La vaquerita

Esta posición te permite controlar el ritmo y ajustar el movimiento según tus sensaciones, y este mayor control puede facilitar una experiencia más personalizada y favorecer la posibilidad de prolongar el placer e intensificarlo.

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Postura del perrito

Una postura que permite variar el ángulo y la intensidad de la estimulación, además puede resultar placentera para algunas mujeres y favorecer una experiencia más intensa, aunque la respuesta puede variar de una persona a otra.

La cucharita

Esta postura es tan íntima y cómoda que favorece la relajación y permite mantener una estimulación suave y constante, su ritmo pausado puede resultar ideal para prolongar el placer y disfrutar de la cercanía en pareja.

Andrómeda inversa (Tú sobre él pero al revés)

Esta variante que te permite cambiar el ángulo y la sensación del movimiento, te ayuda a experimentar una estimulación diferente, y puede ser una opción para explorar nuevas sensaciones y encontrar el ritmo que resulte más placentero, además de mayor estimulación manual.

Pies sobre el pecho

Se trata de una posición muy atrevida, donde el ángulo de penetración ayuda a estimular el clítoris y el punto G de forma simultánea, lo que ayuda a intensificar las sensaciones, además de experimentar orgasmos de una forma diferente y única.

Aunque estas posiciones te pueden ayudar a experimentar orgasmos múltiples, recuerda que no es la meta, sino experimentar relaciones sexuales más placentaras que van más allá del orgasmo, y además de la posición, es importante la comunicación.