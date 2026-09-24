¿Cómo se debe sentir un orgasmo según la inteligencia artificial?

Cuando hablamos de orgasmos solemos externar nuestras expectativas, los mitos que existen alrededor de ellos, e incluso las comparaciones sobre cómo los siente cada persona, pues como dice la sexóloga Elisabeth Neumann: “los orgasmos son como huellas dactilares, únicos en cada persona”.
Ante tantas dudas sobre esta experiencia, la inteligencia artificial puede explicar qué ocurre en el cuerpo durante un orgasmo y cuáles son algunas de las manifestaciones físicas que pueden acompañarlo.
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¿Cómo se siente un orgasmo según la inteligencia artificial?
Debido a que es una inteligencia artificial que no siente nada, no puede dictar cómo se debe sentir un orgasmo; sin embargo, sí establece qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando se experimenta esa sensación de placer, que puede ser muy intensa o un poco suave, según el momento de intimidad.
- Contracciones rítmicas e involuntarias en la zona pélvica.
- Una sensación de placer que aumenta rápidamente y después disminuye.
- Calor, cosquilleo o pulsaciones que pueden extenderse por otras partes del cuerpo.
- Sensación de relajación profunda después del clímax.
- Cambios momentáneos en la respiración y el ritmo cardíaco.
- En algunas personas aparece una sensación emocional de bienestar, tranquilidad o satisfacción, aunque no necesariamente ocurre.
¿Cómo se ve un orgasmo?
Sin embargo, en su búsqueda por saber cómo sienten placer los humanos, la IA mostró la primera fotografía del orgasmo femenino y del orgasmo masculino, gracias a un estudio realizado en el Reino Unido.
Diez voluntarios, cinco hombres y cinco mujeres, participaron de forma anónima en el experimento que combinó ciencia y placer, durante la experiencia utilizaron dispositivos de Womanizer y Arcwave mientras sensores de ECG registraban sus latidos y respuestas físicas durante el orgasmo.
Womanizer trabajó con especialistas en tecnología para utilizar inteligencia artificial y datos fisiológicos reales de orgasmos y convertirlos en diez visualizaciones artísticas, el proyecto buscó representar de manera creativa la conexión entre el cuerpo, la mente y las distintas formas en que se experimenta un orgasmo.
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