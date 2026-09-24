¿Cómo se debe sentir un orgasmo según la inteligencia artificial?

Cuando hablamos de orgasmos solemos externar nuestras expectativas, los mitos que existen alrededor de ellos, e incluso las comparaciones sobre cómo los siente cada persona, pues como dice la sexóloga Elisabeth Neumann: “los orgasmos son como huellas dactilares, únicos en cada persona”.

Ante tantas dudas sobre esta experiencia, la inteligencia artificial puede explicar qué ocurre en el cuerpo durante un orgasmo y cuáles son algunas de las manifestaciones físicas que pueden acompañarlo.

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¿Cómo se siente un orgasmo según la inteligencia artificial?

Debido a que es una inteligencia artificial que no siente nada, no puede dictar cómo se debe sentir un orgasmo; sin embargo, sí establece qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando se experimenta esa sensación de placer, que puede ser muy intensa o un poco suave, según el momento de intimidad.

Contracciones rítmicas e involuntarias en la zona pélvica.

Una sensación de placer que aumenta rápidamente y después disminuye.

Calor, cosquilleo o pulsaciones que pueden extenderse por otras partes del cuerpo.

Sensación de relajación profunda después del clímax.

Cambios momentáneos en la respiración y el ritmo cardíaco.

En algunas personas aparece una sensación emocional de bienestar, tranquilidad o satisfacción, aunque no necesariamente ocurre.

¿Cómo se siente un orgasmo según la inteligencia artificial? Getty Images

¿Cómo se ve un orgasmo?

Sin embargo, en su búsqueda por saber cómo sienten placer los humanos, la IA mostró la primera fotografía del orgasmo femenino y del orgasmo masculino, gracias a un estudio realizado en el Reino Unido.

Diez voluntarios, cinco hombres y cinco mujeres, participaron de forma anónima en el experimento que combinó ciencia y placer, durante la experiencia utilizaron dispositivos de Womanizer y Arcwave mientras sensores de ECG registraban sus latidos y respuestas físicas durante el orgasmo.

Primera imagen de un orgasmo femenino creado por inteligencia artificial Womanizer y Arcwave

Womanizer trabajó con especialistas en tecnología para utilizar inteligencia artificial y datos fisiológicos reales de orgasmos y convertirlos en diez visualizaciones artísticas, el proyecto buscó representar de manera creativa la conexión entre el cuerpo, la mente y las distintas formas en que se experimenta un orgasmo.

Primera imagen de un orgasmo masculino creada por la inteligencia artificial Womanizer y Arcwave

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