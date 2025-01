Las mejores posiciones para llegar al orgasmo

Cuando se trata de llegar al orgasmo, no siempre es tan fácil como nos gustaría. Ya sea que falta química, que tu pareja no esté logrando hacerte sentir placer, o simplemente no se logró. Es por eso que aquí te dejamos tres posiciones que harán que el desempeño en la cama sea espectacular para ambos por igual.

Misionero remasterizado

¿Quién dijo que el clásico no podía ser mejor? Si buscas un mayor nivel de placer, prueba esta versión: tú recostada boca arriba y tu pareja encima, que esté ligeramente más arriba de lo normal y que se enfoque en frotarse contra tu pelvis. Puedes colocar cojines debajo de tus caderas para mayor comodidad y mejorar el ángulo. Este movimiento es excelente para una mayor estimulación del clítoris, ahora, si quieren subir la intensidad, la persona de abajo puede colocar las piernas sobre los hombros de su pareja para una penetración más profunda.

El puente

Esta posición combina la flexibilidad con mucho placer. Recuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en la cama. Arquea las caderas hacia el techo, formando un pequeño puente. Ahora tu pareja puede usar sus manos, boca o juguetes para estimularte. En caso de que quieran incluir penetración, tu pareja puede colocarse entre tus piernas y sostener tus caderas como apoyo.

Cucharita de lado

La cucharita es perfecta si buscas algo sensual y cómodo. Ambos acuéstese de lado, con tu pareja abrazándote por detrás. Después empuja ligeramente tus nalgas hacia su pelvis. Pero el placer no tiene que limitarse, ya que pueden aprovechar para explorar con las manos o un vibrador.

Recuerda que cada cuerpo es diferente, y encontrar lo que funciona para ti puede tomar su tiempo. Comunícate con tu pareja, experimenten juntos y disfruten del momento.