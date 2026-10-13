La señal más conocida para identificar una posible infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la presencia de verrugas genitales, tanto en mujeres como en hombres. Pero ¿un hombre podría tener la infección sin saberlo?

La realidad es que un hombre puede tener VPH sin presentar ninguna señal visible en su zona íntima. Que no tenga verrugas, molestias o lesiones en el pene no significa necesariamente que esté libre del virus. De hecho, muchas personas pueden pasar años sin saber que tienen VPH, lo que genera una pregunta importante: ¿cómo puedes saber si un hombre tiene el virus cuando aparentemente no presenta ningún síntoma?

¿Cómo saber si un hombre tiene VPH aunque no tenga verrugas?

Al ser el VPH una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes en el mundo, es natural que antes de tener relaciones sexuales con alguien te preguntes si podría tener el virus. Y es que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de las personas con VPH nunca presentan síntomas, como verrugas genitales, ni desarrollan problemas de salud relacionados con la infección.

Esto quiere decir que un hombre puede tener el virus sin darse cuenta, ya que no necesariamente provoca comezón, dolor, verrugas ni ninguna otra señal que lo haga sospechar. Además, no todos los tipos de VPH provocan verrugas genitales. Algunos, considerados de bajo riesgo, pueden causarlas, mientras que otros, denominados de alto riesgo, están relacionados con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer cuando la infección persiste.

Por eso, no es posible determinar si un hombre tiene VPH únicamente observando sus genitales. Incluso si su pene y la piel que lo rodea se ven completamente normales, no se puede descartar la presencia del virus.

¿Qué síntomas puede tener un hombre con VPH?

Las verrugas genitales son una de las manifestaciones más conocidas del VPH y pueden aparecer en el pene, el escroto, las ingles o alrededor del ano. Sin embargo, no todos los hombres que adquieren el virus las desarrollan.

De hecho, muchas infecciones por VPH no provocan síntomas. En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario logra controlar la infección y el virus deja de ser detectable en un periodo de uno a dos años, aunque algunas infecciones pueden persistir durante más tiempo.

Aquí viene lo complicado: a diferencia de las mujeres, los hombres no cuentan con una prueba de rutina recomendada que permita saber con certeza si tienen o no el virus del papiloma humano.

Aunque existen estudios como la PCR, que puede detectar material genético del virus, no se recomienda utilizarla de manera rutinaria en hombres sin síntomas. También existen procedimientos como la peneoscopia, que permite observar con mayor detalle posibles lesiones en el pene, o la biopsia, que consiste en analizar una pequeña muestra de tejido cuando hay alguna lesión sospechosa. Sin embargo, ninguno de estos estudios puede garantizar que un hombre esté completamente libre de VPH, especialmente si no presenta señales visibles.

Por eso, si notas que tu pareja tiene alguna verruga, granito o cambio extraño en su zona íntima, lo mejor es que acuda con un especialista para identificar de qué se trata. Y recuerda: que no tenga verrugas no significa necesariamente que no pueda tener el virus.

¿Un hombre puede contagiar VPH aunque no tenga verrugas?

Sí. Un hombre puede transmitir el VPH durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales, así como mediante el contacto íntimo de piel con piel durante la actividad sexual, incluso cuando no presenta síntomas ni verrugas genitales.

Por esta razón, es importante utilizar preservativo para reducir el riesgo de transmisión del VPH y de otras infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, el condón no elimina por completo la posibilidad de contagio, ya que el virus también puede encontrarse en zonas de la piel que no quedan cubiertas.

La vacunación contra el VPH es otra de las principales medidas de prevención, tanto para hombres como para mujeres, ya que protege frente a varios tipos del virus relacionados con verrugas genitales y determinados tipos de cáncer.