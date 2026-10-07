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cuánto tiempo puede tener VPH un hombre

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Wellness
¿Puede un hombre contagiarte el virus del papiloma humano años después de haberse infectado?
¿Puede un hombre transmitirte VPH años después de haberse infectado? Te explicamos cuánto tiempo puede permanecer el virus y por qué puede reaparecer.
Octubre 07, 2026
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Gabriela Velasco Ceja