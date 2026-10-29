Debido a que el virus del papiloma humano (VPH) puede tener consecuencias graves para la salud femenina, como el desarrollo de cáncer cervicouterino, muchas veces se cree que es una infección de transmisión sexual más común entre las mujeres. Sin embargo, este virus no es exclusivo del sexo femenino. Muchos hombres tienen VPH sin siquiera saberlo, por lo que también pueden contraerlo, transmitirlo y desarrollar complicaciones relacionadas con la infección.

Y aunque muchas veces no presenta síntomas, eso no significa que sea poco frecuente. De hecho, una investigación internacional encontró que aproximadamente uno de cada tres hombres mayores de 15 años tiene al menos un tipo de VPH genital. Pero ¿a qué edad es más frecuente esta infección?

Uno de cada tres hombres tiene el virus del papiloma humano: ¿a qué edad es más común ser portador?

Aunque el VPH puede adquirirse a cualquier edad después de comenzar la actividad sexual, un estudio publicado en The Lancet Global Health en 2023, que analizó información de 44,769 hombres de 35 países, reveló que entre los 25 y los 29 años se registra la mayor prevalencia del virus del papiloma humano en hombres.

Los investigadores encontraron que el 31% de los participantes tenía al menos un tipo de VPH genital, mientras que el 21% presentaba algún tipo considerado de alto riesgo. Pero el dato más llamativo tiene que ver con la edad: entre los 25 y los 29 años, la prevalencia del VPH alcanzó aproximadamente el 35%, es decir, alrededor de uno de cada tres hombres de ese grupo de edad. Después de los 29 años, la frecuencia se mantiene relativamente elevada, aunque puede disminuir ligeramente.

Estos datos no indican necesariamente a qué edad ocurrió el contagio, sino cuándo es más frecuente encontrar la infección en el cuerpo masculino.

¿Cómo saber si un hombre tiene VPH?

A diferencia de las pruebas que se utilizan para la detección del VPH y las alteraciones celulares del cuello uterino, en los hombres no existe una prueba de detección rutinaria recomendada para identificar el VPH genital en toda la población.

Además, la mayoría de los hombres con virus del papiloma humano no presenta síntomas. Normalmente, la infección es transitoria y el sistema inmunitario consigue controlarla hasta que deja de ser detectable. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden manifestarse mediante señales físicas en la zona genital masculina, como las verrugas genitales.

Estas pueden aparecer en el pene, el escroto, la ingle, alrededor del ano o en otras zonas cercanas. Pueden ser planas, elevadas o tener una apariencia similar a una coliflor. En ocasiones, no aparecen de forma inmediata, sino meses después de adquirir la infección, mientras que otras personas nunca desarrollan lesiones visibles.

Cuando existen verrugas o lesiones sospechosas, el médico puede realizar una exploración física y, en determinados casos, solicitar una biopsia o una prueba de detección y tipificación para descartar otras enfermedades.