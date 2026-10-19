Uno de los mayores miedos de las mujeres al recibir un diagnóstico de Virus del Papiloma Humano (VPH) es la posibilidad de desarrollar cáncer cervicouterino. Sin embargo, hay algo que muchas desconocen: tener VPH no significa que necesariamente desarrollarás cáncer y, en la mayoría de los casos, el organismo logra controlar la infección por sí solo.

Lo que hace tan particular a este virus es que puede pasar completamente desapercibido. Puedes contraerlo y vivir meses o incluso años sin experimentar ninguna molestia, sin notar cambios en tu zona íntima y sin tener la menor sospecha de que está presente. Por eso, cuando una mujer recibe un resultado positivo en una prueba de VPH o descubre una verruga genital, es normal que su cabeza se llene de preguntas. ¿Cuándo me contagié? ¿Es posible que llevara años con el virus sin saberlo? ¿Pude haberlo adquirido antes de comenzar mi relación actual?

Y aquí viene algo que probablemente no sabías: puedes llevar años con una misma pareja y recibir un resultado positivo de VPH sin que eso signifique que el contagio sea reciente. Esto sucede porque el virus puede permanecer sin provocar síntomas visibles durante mucho tiempo y muchas personas ni siquiera saben que lo tienen.

¿Cuánto tiempo puede permanecer el VPH sin dar síntomas?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de las personas que contraen VPH nunca desarrollan síntomas ni problemas de salud relacionados con el virus.

Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando exactamente? El VPH puede permanecer sin provocar síntomas durante meses o años y, en algunos casos, una infección adquirida mucho tiempo atrás puede volver a detectarse incluso décadas después. Sin embargo, esto no significa que todas las personas vivirán con el virus durante tanto tiempo. De hecho, aproximadamente 9 de cada 10 infecciones por VPH desaparecen o dejan de ser detectables durante los primeros dos años, gracias a la respuesta del sistema inmunitario.

Y ojo, porque esto no significa que el virus necesite dos años para manifestarse. Muchas personas nunca presentan síntomas, mientras que otras pueden descubrir una infección o desarrollar lesiones mucho tiempo después del contagio.

Por ejemplo, las verrugas genitales pueden aparecer meses o incluso años después de haber adquirido determinados tipos de VPH. Además, algunas infecciones de alto riesgo pueden provocar cambios en las células del cuello uterino sin generar molestias evidentes. Por eso, no es posible saber exactamente cuándo te contagiaste basándote únicamente en la aparición de síntomas o en un resultado positivo. Y mucho menos asumir que tu pareja actual te transmitió el virus.

¿El VPH puede desaparecer sin tratamiento?

La respuesta es sí. Y aunque recibir un diagnóstico positivo puede ser preocupante, hay algo que debes saber: la mayoría de las infecciones por VPH son controladas por el sistema inmunitario sin necesidad de un tratamiento específico contra el virus. De acuerdo con los CDC, alrededor del 90 % de las infecciones desaparecen o dejan de detectarse durante los primeros dos años. Sin embargo, algunas pueden persistir durante más tiempo y provocar verrugas genitales o cambios celulares que necesitan seguimiento médico y, en determinadas circunstancias, tratamiento.

También es importante recordar que no todos los tipos de VPH tienen las mismas consecuencias. Algunos están relacionados con la aparición de verrugas genitales, mientras que otros, considerados de alto riesgo, pueden provocar alteraciones celulares que, si persisten durante años, aumentan la posibilidad de desarrollar cáncer cervicouterino. Por eso, aunque no tengas síntomas y te sientas perfectamente bien, no debes saltarte tus revisiones ginecológicas ni las pruebas de detección que te correspondan.