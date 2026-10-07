¿Sabías que a diferencia de las mujeres, la mayoría de los hombres no presentan síntomas del Virus del Papiloma Humano y la enfermedad suele ser transitoria y se cura de forma espontánea? Existen dos grupos de VPH: de bajo y alto riesgo. En el primero de ellos pueden aparecer verrugas en los genitales y rara vez se convierte en cáncer; el segundo de ellos se asocia con enfermedades precancerosas en la mujer conocidas como displacías de cuello del útero.

Para saber si un hombre es portador de papiloma humano, debes prestar atención a distintos detalles: ¿presenta verrugas genitales alrededor del pene, el ano, las ingles, los testículos o los muslos? Esta es la forma visual de detectarlo, sin embargo, para estar 100% segura, un hombre debe someterse a uno de los métodos actuales para la detección de VPH, como prueba de detección y tipificación, citologías o biopsias sobre tejido y verrugas.

Pero hay una duda que muchas mujeres tienen: si un hombre contrajo VPH hace varios años, ¿todavía podría transmitírtelo hoy?

¿Puede un hombre contagiarte el virus del papiloma humano años después de haberse infectado?

Sí es posible que un hombre te transmite el virus años después de haberse contagiado. El VPH se transmite mediante contacto íntimo piel con piel y durante sexo vaginal, anal u oral. Además, una persona puede transmitirlo aunque no presente signos ni síntomas visibles. Muchas infecciones por VPH se vuelven indetectables espontáneamente gracias a la respuesta inmunitaria. Sin embargo, el virus avanza y se comporta de forma compleja, por lo que la infección puede persistir o volver a detectarse tiempo después.

El CDC señala que las pruebas de VPH pueden volverse positivas muchos años después de la exposición inicial debido a una posible reactivación de infecciones latentes. Por eso no siempre podemos saber exactamente cuándo ocurrió el contagio.

¿El VPH puede permanecer dormido durante años?

El VPH puede ser indetectable durante un periodo de tiempo y volver a detectarse años después debido a una reactivación de una infección latente. Eso significa que encontrar VPH hoy no demuestra automáticamente que el contagio ocurrió recientemente, pudo haber sido tiempo atrás.

¿Cómo saber cuándo se contagió una persona?

Lamentablemente, no es todos los casos es posible saberlo. Puedes descubrir una infección después de una relación reciente, pero eso no demuestra que esa persona te la haya transmitido. También puede detectarse después de años en una relación monógama sin que eso signifique automáticamente que alguien fue infiel.

Quizá esa sea una de las cosas más complicadas del VPH: el momento en el que descubres la infección y el momento en el que ocurrió la exposición no necesariamente son el mismo.