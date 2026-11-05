Frosty Nails: las uñas efecto hielo que serán la manicura estrella del invierno 2026

Inspiradas en el brillo del hielo, los cristales de escarcha y los paisajes cubiertos de nieve, las frosty nails se posicionan como una de las tendencias favoritas para la temporada invernal, acompañando looks modernos y elegantes.

Su acabado luminoso, ligeramente translúcido y con destellos perlados convierte a esta propuesta en una alternativa sofisticada para quienes buscan llevar uñas discretas, pero con un toque especial.

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¿Cómo son las frosty nails?

Esta tendencia se caracteriza por combinar bases lechosas o translúcidas con acabados brillantes que recuerdan a los cristales de hielo y que se llevan en tonos como el blanco, azul, plateado y champagne, que ayudan a conseguir ese efecto.

También pueden incorporar pequeños detalles como partículas iridiscentes, polvo cromado, reflejos holográficos o destellos plateados. El resultado es una manicura luminosa que aporta dimensión sin necesidad de recurrir a decoraciones demasiado llamativas.

Ideas de frosty nails para el invierno 2026

Su versatilidad también las convierte en una buena opción para diferentes ocasiones: desde los looks cotidianos hasta las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Frosty french

La manicura francesa se reinventa con puntas blancas o plateadas de acabado escarchado sobre una base rosa lechosa o nude, es una opción minimalista que conserva la elegancia de este clásico, pero incorpora un detalle invernal.

Icy chrome nails

El efecto cromado adquiere una apariencia más delicada con reflejos plateados y nacarados, su superficie refleja la luz como un espejo cubierto de escarcha, por lo que resulta ideal para quienes prefieren una manicura moderna y sofisticada.

Snowflake nails

Los copos de nieve se convierten en los protagonistas de este diseño, pueden dibujarse en blanco o plateado sobre una base transparente, azul muy claro o rosa frío. Para mantener un acabado elegante, lo ideal es colocarlos como pequeños acentos en una o dos uñas.

Milky frosty

Para quienes prefieren las manicuras discretas, esta versión combina una base blanca lechosa con un brillo perlado muy fino. Su apariencia limpia y luminosa permite llevar la tendencia sin recurrir a adornos ni contrastes excesivos.

Glazed ice nails

Inspiradas en las populares uñas glaseadas, esta propuesta incorpora una capa de polvo perlado o cromado sobre una base fría y translúcida. El resultado es un efecto cristalino que aporta luminosidad y un acabado delicado.

Ya sea con un acabado minimalista o con pequeños detalles brillantes, las uñas efecto hielo prometen convertirse en uno de los diseños más buscados del invierno 2026.